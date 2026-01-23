Ante nuevos rumores, Trump explicó por qué tiene moretones en las manos
El presidente estadounidense dijo que el nuevo hematoma se debió a un golpe contra una mesa y al uso prolongado de aspirina. Las imágenes se viralizaron tras la ceremonia inaugural del Consejo de la Paz en Davos.
En Davos, muchas de las miradas se posaron sobre las manos del norteamericano. Foto: REUTERS / Jonathan Ernst.
Donald Trump explicó a periodistas durante el vuelo de regreso desde Davos que el moretón visible en su mano izquierda se produjo porque "se la golpeó contra la mesa" y que también lo atribuye al consumo frecuente de aspirina, dijo el presidente estadounidense a bordo del Air Force One.
Consultado por un corresponsal sobre el moretón, el presidente de los Estados Unidos respondió: “Estoy muy bien. Me la golpeé contra la mesa. Entonces me puse un poco —¿cómo se llama?— de crema. Pero fue por el golpe”, dijo.
Trump dio detalles sobre los moretones en sus manos ante rumores sobre su estado de salud. Foto: REUTERS / Jonathan Ernst.
Añadió además que el moretón “también era un efecto secundario de la aspirina” y recomendó: “Yo diría que tomen aspirina si les gusta su corazón. Pero no tomen aspirina si no quieren tener algunos moretones. Yo tomo aspirina de dosis alta. Y cuando uno toma aspirina de dosis alta, le dicen que va a tener moretones”.
Antecedentes médicos y observaciones públicas
En el pasado verano a Trump se le diagnosticó insuficiencia venosa crónica, una condición señalada por dificultades de retorno venoso al corazón, y que por entonces también se lo vio con moretones en las manos.
Además, según la información de la prensa norteamericana, el presidente toma una dosis diaria alta de aspirina durante más de dos décadas, pese a las recomendaciones de algunos médicos de reducir esa cantidad.
En declaraciones públicas sobre la Salud del mandatario, Sean Barbabella, médico de la Casa Blanca, afirmó que “en general” el sistema cardiovascular de Trump “muestra una Salud excelente”, tras una resonancia magnética realizada en octubre, según consignó la cobertura.
Las manos del norteamericano siguen estando en el medio de las especulaciones sobre su salud. Foto: REUTERS / Kent Nishimura.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó en julio sobre imágenes previas: “Fotos recientes del presidente mostró moretones menores en la parte posterior de su mano. Esto es consistente con una irritación menor de los tejidos blandos por los frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina, que se toma como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular”, dijo.
Sobre el uso de aspirina
Hace una década la mejor evidencia sugería beneficios del uso rutinario de aspirina para reducir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en personas sin antecedentes de enfermedad cardiaca. Sin embargo, tres estudios publicados en 2018 plantearon que la aspirina podría no ofrecer tantos beneficios en pacientes sin antecedentes y que su uso aumenta el riesgo de muerte por hemorragias y cáncer, según la cobertura que cita a la agencia AFP y al diario The New York Times.
Las imágenes del moretón, captadas durante la ceremonia inaugural del Consejo de la Paz de Trump, comenzaron a circular en redes sociales y otros medios, lo que motivó las preguntas de los periodistas a bordo del avión presidencial y la explicación pública del propio mandatario.
La conversación pública sobre el hematoma volvió a poner el foco en dos asuntos ya señalados con anterioridad: las manifestaciones visibles en manos del presidente y su régimen de aspirina a largo plazo, información documentada por declaraciones oficiales y por la cobertura de agencias internacionales.