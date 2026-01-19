Choque múltiple en Michigan: más de 100 vehículos involucrados durante una intensa tormenta de nieve
Una sucesión de colisiones en plena nevada invernal obligó a cerrar un tramo clave de la autopista I-196, al sureste de Grand Rapids. El siniestro involucró a decenas de automóviles y camiones, dejó varios heridos y expuso la gravedad de las condiciones climáticas que afectaban a la región.
Un choque múltiple de gran magnitud se registró este lunes por la mañana sobre la Interestatal 196, en el oeste de Michigan, Estados Unidos en medio de una intensa nevada con efecto lago. Según informaron autoridades locales, el episodio comenzó alrededor de las 10.19 (hora local) y derivó en el cierre total de la traza entre las localidades de Zeeland y Hudsonville, entre las salidas 55 y 62.
De acuerdo con estimaciones iniciales de la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa, cerca de 100 vehículos quedaron involucrados en el siniestro. Entre ellos se contaban al menos seis camiones de gran porte, mientras que la Policía Estatal de Michigan precisó que entre 30 y 40 camiones semirremolque participaron del choque en cadena.
Heridos y evacuación de conductores
Las autoridades confirmaron que entre nueve y doce personas resultaron heridas, aunque no se reportaron víctimas fatales. Varios conductores quedaron varados en el lugar y, por razones de seguridad, se les indicó permanecer dentro de sus vehículos hasta ser evacuados.
Posteriormente, algunos de ellos fueron trasladados en autobuses hacia la Hudsonville High School, donde se montó un operativo de asistencia.
La nieve y el viento, factores determinantes
Según el Centro de Pronóstico FOX, al momento del accidente se registraban fuertes nevadas con efecto lago, ráfagas de viento de entre 40 y 64 km/h y una visibilidad reducida a apenas 400 metros. En algunos sectores, la nieve arrastrada por el viento generó condiciones de “visibilidad blanca”, un fenómeno que dificulta severamente la vista y conducción.
Varios especialistas indicaron que estas variables climáticas habrían sido determinantes en la sucesión de impactos que terminó por bloquear completamente la autopista.
La Policía Estatal de Michigan reiteró el pedido a los automovilistas de reducir la velocidad y extremar las precauciones. “Los fuertes vientos y la nieve cegadora crean condiciones de viaje peligrosas. Conducir a exceso de velocidad aumenta el riesgo de accidentes graves”, señalaron desde la fuerza a través de redes sociales.
Las autoridades advirtieron que la I-196 permanecerá cerrada durante varias horas, hasta que se complete la evacuación de los conductores y se retiren los vehículos y escombros de la calzada.
El episodio vuelve a poner en foco los riesgos de circular durante tormentas invernales severas en el norte de Estados Unidos y refuerza la necesidad de atender las alertas meteorológicas antes de emprender viajes por rutas y autopistas expuestas a fenómenos extremos.