Estados Unidos

Choque múltiple en Michigan: más de 100 vehículos involucrados durante una intensa tormenta de nieve

Una sucesión de colisiones en plena nevada invernal obligó a cerrar un tramo clave de la autopista I-196, al sureste de Grand Rapids. El siniestro involucró a decenas de automóviles y camiones, dejó varios heridos y expuso la gravedad de las condiciones climáticas que afectaban a la región.