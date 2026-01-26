Frío extremo, apagones y un avión estrellado: el impacto de la tormenta en Estados Unidos

Una fuerte tormenta invernal avanza este lunes sobre una extensa región de Estados Unidos y ya provocó al menos 11 muertes, además de generar apagones masivos, cancelaciones de vuelos y reiterados llamados de las autoridades para que la población permanezca en sus hogares.
El fenómeno, considerado por especialistas como uno de los más severos de las últimas décadas, combina intensas nevadas, lluvias heladas y acumulación de hielo, con efectos que podrían extenderse durante varios días.
La tormenta afecta un amplio corredor que se extiende desde Texas, en el sur, hasta Nueva Inglaterra, en el noreste. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que las condiciones peligrosas persistirán durante el inicio de la semana y que el hielo acumulado podría generar consecuencias de alto impacto, especialmente en rutas y zonas urbanas.
También se registraron nevadas significativas en el centro del país, con acumulaciones que en algunos puntos superaron los 20 centímetros.
El frío extremo afecta con mayor fuerza a los estados del sur. Crédito: REUTERS.
Víctimasfatales
Las autoridades de Texas confirmaron tres fallecimientos, entre ellos el de una adolescente de 16 años que murió en un accidente mientras se desplazaba en trineo. En Luisiana, otras dos personas perdieron la vida por hipotermia.
En Nueva York, cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el fin de semana, en un contexto de temperaturas extremadamente bajas. Si bien no se confirmó de manera oficial que los decesos estén directamente vinculados al temporal, las autoridades remarcaron el riesgo que implica la exposición prolongada al frío extremo.
Apagones masivos yemergencia
El sitio PowerOutage.us informó que más de 840.000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico durante la noche del domingo, principalmente en el sur del país, donde la tormenta comenzó a desarrollarse el sábado.
Equipos de emergencia trabajan en zonas afectadas por la tormenta. Crédito: REUTERS.
Tennessee fue uno de los estados más afectados, con más de 300.000 clientes sin luz tras la caída de líneas eléctricas por el hielo. Luisiana, Misisipi y Georgia también registraron más de 100.000 interrupciones cada uno, una situación especialmente delicada debido a las temperaturas inusualmente bajas para esa región.
Al menos 20 estados y el distrito de Washington declararon el estado de emergencia, mientras que las autoridades de distintos puntos del país instaron a la población a evitar desplazamientos innecesarios.
Caos en aeropuertos
Las condiciones climáticas extremas obligaron al cierre preventivo de oficinas federales y a la cancelación de miles de vuelos. Los aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York suspendieron gran parte de sus operaciones.
Según datos de FlightAware, más de 19.000 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana, a los que se sumaron cerca de 2.500 servicios anulados para este lunes.
En medio del temporal, un avión privado con ocho personas a bordo se estrelló el domingo al despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor, en el estado de Maine. El accidente involucró a un Bombardier Challenger 600 y ocurrió alrededor de las 19:45.
Las autoridades aeroportuarias informaron que los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y que el aeropuerto fue cerrado de manera preventiva. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.
El Servicio Nacional de Meteorología explicó que la tormenta está asociada al ingreso de una masa de aire ártico proveniente de Canadá y fue calificada como inusualmente extensa y prolongada. Especialistas señalaron que las alteraciones del vórtice polar, responsables de estos descensos extremos de temperatura, se registran con mayor frecuencia en las últimas dos décadas.