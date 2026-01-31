Laguna Paiva está cada vez más de cerca de tener su nueva ciclovía sur
La obra se ejecuta de manera conjunta entre la Provincia y la Municipalidad, con fondos del Programa de Obras Urbanas (POU). La nueva ciclovía tiene una extensión de 1,4 kilómetros y propone mejorar la circulación de los vecinos.
El Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Laguna Paiva desarrollan los trabajos finales para la construcción de la nueva ciclovía sur, una obra financiada a través del Programa de Obras Urbanas (POU) que impulsa el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que “desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro definimos al POU como una herramienta central para llegar con infraestructura concreta a cada localidad de la provincia”.
Mejoras
“En Laguna Paiva estamos acompañando una obra muy importante, que ya está en su tramo final y que va a generar un impacto positivo inmediato: más seguridad vial, mejores espacios públicos y una ciudad más integrada. Este es el sentido del POU, transformar proyectos locales en obras reales que mejoran la vida cotidiana”, remarcó el ministro Enrico.
Con una inversión provincial que supera los 207 millones de pesos, la construcción de la ciclovía sur de Laguna Paiva se desarrolla para completar 1,4 kilómetros de extensión, en el tramo comprendido entre el acceso sur de la localidad y el paso a nivel central del FF.CC.
El proyecto incluyó tareas de hormigonado, iluminación, colocación de mobiliario urbano, instalación de equipamiento deportivo y mejoras integrales del entorno, consolidando un corredor seguro, accesible y de uso cotidiano para vecinas y vecinos de Laguna Paiva.
Intervención estratégica
En este sentido, el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, valoró la inversión provincial y afirmó que “estas obras son el resultado de una mirada estratégica sobre el desarrollo urbano, que prioriza la seguridad, el uso del espacio público y la integración de la ciudad".
"Cuando la Provincia, el municipio y los representantes territoriales trabajamos de manera coordinada, las obras avanzan y se transforman en beneficios concretos para la comunidad”.
Por su parte, el intendente de Laguna Paiva, Elvio Cotterli, destacó el trabajo articulado con la Provincia y expresó su agradecimiento “al gobernador Pullaro y al ministro Enrico, porque sin su apoyo y sin este trabajo conjunto esta obra no hubiera podido concretarse”.
“Esta ciclovía sur era una necesidad concreta de nuestros vecinos. Hoy, gracias al acompañamiento del Gobierno Provincial, estamos muy cerca de finalizar una obra que va a ser utilizada todos los días, tanto para la recreación como para la movilidad segura de quienes transitan este sector de la ciudad”, sostuvo Cotterli.
La obra, financiada por la Provincia y ejecutada por la Municipalidad en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU), se encuentra próxima a su finalización y representa una intervención estratégica para fortalecer la infraestructura urbana y promover una movilidad más segura y sustentable.