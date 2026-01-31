En 2025

Seguridad vial: Rosario superó los 50 mil test de alcoholemia

El año pasado la Municipalidad de Rosario realizó 52.321 controles de alcoholemia, la cifra más alta desde que se registran estadísticas de seguridad vial. La intensificación de los operativos y la mayor conciencia ciudadana permitieron mantener el índice de positivos por debajo del 3% y reducir los accidentes graves.