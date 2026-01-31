Cuenta regresiva para el Quini 6 Rosario Challenger: dobles confirmados y jóvenes promesas en escena

La pareja integrada por el argentino Mariano Kestelboim y el brasileño Marcelo Zormann encabeza el listado del torneo de dobles de la segunda edición del Quini 6 Rosario Challenger.
El Quini 6 Rosario Challenger, torneo ATP Challenger 125 presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, dio a conocer el listado del cuadro de dobles y confirmó los cuatro invitados para la clasificación. La competencia se disputará del 1 al 8 de febrero de 2026 en el Jockey Club de Rosario y volverá a posicionar a la ciudad como uno de los polos tenísticos más importantes de la región.
El certamen, evento oficial del circuito internacional de la ATP perteneciente al Challenger Tour y organizado por Torneos, se desarrollará sobre polvo de ladrillo en las instalaciones del Jockey Club de Rosario.
Una de las particularidades del listado inicial es que, por el momento, no aparecen duplas compuestas íntegramente por jugadores argentinos. Aún restan confirmarse cuatro parejas que se conformarán durante el torneo y dos binomios que ingresarán por invitación, lo que podría modificar el escenario en los próximos días.
Entre los representantes nacionales ya confirmados figuran Gonzalo Villanueva, tercer preclasificado junto al brasileño Paulo Saraiva Dos Santos; Facundo Mena, cuarto favorito en dupla con el uruguayo Ignacio Carou; Santiago Rodríguez Taverna, que jugará con el ítalo-argentino Franco Agamenone.
Genaro Olivieri, en sociedad con el español Nikolas Sánchez Izquierdo; y Guido Iván Justo, quien compartirá cancha con el brasileño Pedro Boscardin Dias.
El torneo de dobles tendrá un nuevo campeón, ya que no estarán presentes Marcelo Demoliner y Fernando Romboli, vencedores en la edición inaugural tras imponerse en la final a Guido Andreozzi y Theo Arribage.
La organización del Quini 6 Rosario Challenger confirmó además los cuatro wild cards para el cuadro de clasificación, que comenzará el domingo 1 de febrero, con entrada libre y gratuita.
Los invitados son Dante Pagani, Valentín Garay, Máximo Zeitune y Mateo Del Pino, todos jóvenes argentinos que atraviesan distintas etapas de consolidación en el circuito profesional.
Pagani, de 17 años, ocupa el 19° puesto del ranking ITF junior y fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos Juveniles 2025. En los últimos meses dio pasos firmes en el profesionalismo, con una invitación al Buenos Aires Challenger y la conquista de su primer título profesional en el M15 de Olavarría.
Garay, fueguino de 18 años y 26° del ranking junior, disputará su tercera clasificación a nivel Challenger, con el objetivo de ingresar por primera vez a un cuadro principal. Por su parte, el tucumano Zeitune, de 19 años, atraviesa un crecimiento sostenido que lo llevó a alcanzar su mejor ranking ATP (797°), con victorias en challengers de Brasil y Argentina.
Del Pino, ubicado en el puesto 1168° del ranking, ya cuenta con experiencia en Rosario: en la edición 2025 enfrentó en la qualy al estadounidense Emilio Nava, quien posteriormente irrumpió en el top 100 mundial.
Con estos cuatro invitados, el número de argentinos en la clasificación asciende a 17 jugadores. El primer preclasificado será Nicolás Kicker (257°), ex top 80 y ganador de cuatro títulos Challenger.
También dirán presente Facundo Bagnis, ex número 55 del mundo y uno de los máximos ganadores históricos del circuito, y el rosarino Renzo Olivo, campeón en tres challengers sobre polvo de ladrillo.
Las entradas para el cuadro principal están disponibles en TuEntrada, con precios desde $6.000, y se ofrecen palcos y plateas VIP con gastronomía y servicios exclusivos. Los socios del Jockey Club de Rosario acceden a un 20% de descuento y socios de la AAT cuentan con promociones especiales.
El Quini 6 Rosario Challenger vuelve a consolidarse así como el único torneo ATP 125 del país y uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario nacional.