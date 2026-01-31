Tenis

Cuenta regresiva para el Quini 6 Rosario Challenger: dobles confirmados y jóvenes promesas en escena

El Quini 6 Rosario Challenger, torneo ATP Challenger 125 presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, dio a conocer el listado del cuadro de dobles y confirmó los cuatro invitados para la clasificación. La competencia se disputará del 1 al 8 de febrero de 2026 en el Jockey Club de Rosario y volverá a posicionar a la ciudad como uno de los polos tenísticos más importantes de la región.