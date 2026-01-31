Todo listo

Febrero a pura velocidad: el TC abre la temporada 2026 en El Calafate

El Turismo Carretera abrirá su temporada 2026 el 14 y 15 de febrero en el autódromo santacruceño, que se encuentra en plena puesta a punto. Tras el fin de semana automovilístico, la ciudad dará paso a una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lago, con una nutrida grilla de espectáculos y una fuerte expectativa turística.