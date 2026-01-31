Febrero a pura velocidad: el TC abre la temporada 2026 en El Calafate

El inicio de febrero encuentra a El Calafate en plena cuenta regresiva para vivir semanas de alta intensidad deportiva y cultural.
El Turismo Carretera abrirá su temporada 2026 el 14 y 15 de febrero en el autódromo santacruceño, que se encuentra en plena puesta a punto. Tras el fin de semana automovilístico, la ciudad dará paso a una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lago, con una nutrida grilla de espectáculos y una fuerte expectativa turística.
La ciudad santacruceña se prepara para recibir, casi sin pausa, dos de los acontecimientos más esperados del año: el arranque del campeonato 2026 del Turismo Carretera y una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lago, eventos que prometen convocar a miles de visitantes y posicionar nuevamente al destino patagónico en el centro de la escena nacional.
El anticipo llegará de la mano del automovilismo. El fin de semana del 14 y 15 de febrero, el Autódromo de El Calafate será sede de la primera fecha del Turismo Carretera, la categoría más popular del país, que abrirá allí una nueva temporada cargada de expectativas.
La elección del trazado santacruceño para el debut del calendario confirma la consolidación del circuito y el impacto turístico que genera la llegada del TC.
Con la fecha cada vez más cerca, los trabajos en el autódromo avanzan a buen ritmo. Desde el municipio detallaron que se realizaron múltiples intervenciones para cumplir con los requerimientos técnicos de la categoría.
“Son muchas las tareas que se están realizando”, explicó la secretaria de Planeamiento, Urbanismo y Obras Públicas, Lucía Gamboa Diessler, quien precisó que se trabajó en la extensión de algunos pianos, la ampliación de las camas de leca solicitadas por la ACTC y diversas mejoras estéticas para dejar el circuito en óptimas condiciones.
El objetivo es claro: ofrecer seguridad, competitividad y una experiencia de primer nivel tanto para los equipos como para el público que colmará las tribunas.
En paralelo, la municipalidad que encabeza el intendente Javier Belloni viene desplegando una fuerte campaña de promoción en el sur argentino y en localidades de Chile, apuntando a potenciar la llegada de turistas.
Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta, con valores de $70.000 para las preferenciales y $20.000 para las generales, una combinación que apunta a facilitar el acceso y garantizar un marco multitudinario.
Lejos de apagarse con la bandera a cuadros del TC, la actividad continuará de inmediato. El lunes 16 de febrero comenzará la Fiesta Nacional del Lago, que se extenderá hasta el sábado 21.
La grilla artística incluirá figuras de primer nivel como Las Pastillas del Abuelo, Desakta2 y Lali, entre otros, consolidando una semana donde el deporte motor y la música se fusionarán para el disfrute de vecinos y visitantes.
Mientras El Calafate se prepara para recibir al TC, algunos equipos ultiman detalles de cara al inicio del campeonato. Tal es el caso del Prestige Auto Racing Team, responsable de la estructura Maquin Parts, que realizó una nueva jornada de pruebas en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
La escudería se presentó con una sola unidad, el Mercedes-Benz CLE 53 AMG, mientras en el taller de Venado Tuerto continúan los trabajos sobre el segundo auto. En esta prueba giraron Otto Fritzler y Diego Azar, sumando kilómetros clave en la etapa final de preparación.
Se trató de la segunda salida a pista del Mercedes antes del debut oficial. Si bien el primer ensayo había dejado sensaciones positivas, también expuso aspectos a mejorar. Así lo reconoció Horacio Soljan, responsable del equipo, quien fue contundente al analizar el presente.
“Necesitamos corroborar cuestiones aerodinámicas del auto porque la información que nos dejó el primer ensayo no fue tan satisfactoria. Es lógico por ser la primera prueba, pero estamos intentando que el auto sea mucho más competitivo”, explicó.
En ese sentido, detalló que el equipo está desarrollando nuevos elementos para medirlos en pista, sacar conclusiones y evaluar si logran “pegar un salto de calidad”.
Con la primera fecha cada vez más cerca, el trabajo contrarreloj en talleres y circuitos refleja el mismo clima que se vive en El Calafate: expectativa, intensidad y la sensación de que una nueva temporada del Turismo Carretera ya empezó a latir.