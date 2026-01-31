Nueva unidad de potencia y muchos kilómetros: el balance de Alpine en los tests de Barcelona

Alpine completó una intensa semana de trabajo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante el shakedown inicial de la Fórmula 1, en el que la escudería de Enstone dio sus primeros pasos oficiales con la unidad de potencia Mercedes.
Alpine cerró su primera semana de pruebas de la Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya con un enfoque centrado en la adaptación a la nueva unidad de potencia Mercedes y la acumulación de kilómetros. El director del equipo, Steve Nielsen, destacó la magnitud del aprendizaje y relativizó los tiempos de vuelta en una etapa marcada por la experimentación.
Con un programa cargado y múltiples variables técnicas por evaluar, el equipo priorizó la recopilación de datos por sobre la búsqueda de rendimiento inmediato.
El director del equipo, Steve Nielsen, realizó un balance de lo vivido en el trazado catalán y remarcó que este primer contacto con el A526 forma parte de un proceso de adaptación que recién comienza.
Alpine fue uno de los primeros equipos en salir a pista, iniciando la actividad el lunes con Franco Colapinto al volante del A526, quien completó 60 vueltas en su primera toma de contacto con el monoplaza.
A lo largo de la semana, el equipo fue incrementando el kilometraje: el miércoles acumuló 107 giros entre Colapinto y Pierre Gasly, mientras que el viernes el piloto francés completó 164 vueltas, el registro más alto del equipo en Barcelona.
“Es el primero de los tres tests de este año, así que tenemos una agenda realmente cargada. Para nosotros es un nuevo proveedor de unidad de potencia, empezar a trabajar con Mercedes, así que hay muchísimo por aprender”, explicó Nielsen.
En ese sentido, destacó que las condiciones climáticas permitieron a los equipos sumar kilómetros de calidad, algo fundamental en esta etapa.
La integración de la nueva unidad de potencia Mercedes fue uno de los puntos centrales del programa de Alpine durante el shakedown. Si bien el trabajo previo fue extenso, Nielsen reconoció que nada reemplaza la experiencia real en pista.
“Pasas semanas y meses planificando todo, pero no hay nada como venir al circuito, empezar a conocer a las personas, los procedimientos y cómo funcionan las cosas en la práctica”, señaló. Durante las jornadas en Barcelona, el equipo trabajó especialmente en procedimientos de carrera, salidas y gestión operativa, con resultados satisfactorios.
Uno de los mayores desafíos identificados fue la recuperación y gestión de energía, un aspecto clave de los nuevos reglamentos técnicos.
“Es una curva de aprendizaje muy grande para nosotros y creo que para todos los equipos. Nos hemos centrado mucho en eso”, afirmó Nielsen, quien también destacó el rol activo de los pilotos en este proceso.
Consultado sobre los tiempos por vuelta registrados durante las pruebas, el director de Alpine fue cauto y advirtió sobre lo poco representativos que pueden ser en esta fase de la pretemporada.
“Todos miramos los tiempos, intentando adivinar qué cargas de combustible lleva cada uno. Solo conoces la tuya. Especulas sobre la de los demás e intentas convencerte de que eres competitivo”, reconoció. Según explicó, una lectura más clara del rendimiento llegará recién en las pruebas de Bahréin, cuando los equipos comiencen a realizar tandas largas.
“En stints de 20 o 30 vueltas es donde realmente puedes hacer los cálculos precisos. En una sola vuelta no sabes qué está haciendo cada uno”, concluyó Nielsen, subrayando que, por ahora, el foco está puesto en aprender, ajustar y preparar el terreno para el inicio de la temporada.