Fórmula 1

Nueva unidad de potencia y muchos kilómetros: el balance de Alpine en los tests de Barcelona

Alpine cerró su primera semana de pruebas de la Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya con un enfoque centrado en la adaptación a la nueva unidad de potencia Mercedes y la acumulación de kilómetros. El director del equipo, Steve Nielsen, destacó la magnitud del aprendizaje y relativizó los tiempos de vuelta en una etapa marcada por la experimentación.