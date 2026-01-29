Olivo, segundo invitado para el main draw del Rosario Challenger

El último argentino campeón de la Copa Davis que se mantiene en actividad dirá presente en el cuadro principal de la segunda edición del Quini 6 Rosario Challenger presentado por el gobierno de la provincia de Santa Fe: Renzo Olivo (511° del ranking).
El torneo, evento oficial del circuito internacional de la ATP perteneciente al Challenger Tour y organizado por Torneos, se disputará del 1 al 8 de febrero de 2026 en el Jockey Club de Rosario
Luego de alcanzar la segunda ronda del Australian Open con un triunfo sobre el checo Jiri Vesely, Olivo integró el equipo argentino en el estreno de la Copa Davis 2016, cuando se impuso por 3-2 como visitante de Polonia.
Un año después, el diestro alcanzó su mejor ranking ATP en enero de 2017 al ubicarse 78°. Dicha temporada lo observaría protagonizar el triunfo más resonante de su carrera: sorprendió al francés Jo-Willfried Tsonga, finalista de Grand Slam y del ATP Finals y múltiple ganador de Masters 1000, y lo venció en primera ronda de Roland Garros.
Las semifinales en Hamburgo 2016 y Santiago de Chile 2020 fueron las mejores actuaciones a nivel ATP del rosarino de 33 años, quien ostenta tres consagraciones en Challenger (Santos y Buenos Aires 2016, San Benedetto 2019; todas sobre polvo de ladrillo).
Protagonistas
Su confirmación como segundo invitado al main draw aumentó a 14 la cantidad de argentinos que buscarán el título en el Jockey Club.
La nómina la lidera el campeón defensor Camilo Ugo Carabelli (47°) y también incluye a Francisco Comesaña (68°), Mariano Navone (74°), Juan Manuel Cerúndolo (83°), Román Andrés Burruchaga (103° y último campeón del Buenos Aires Challenger), Juan Pablo Ficovich (161°).
Alex Barrena (188°), Santiago Rodríguez Taverna (227°), Genaro Alberto Olivieri (231°), Lautaro Midón (234°), Andrea Collarini (240°), Facundo Díaz Acosta (243° y uno de los tres campeones ATP que disputarán el certamen) y Nicolás Kicker (257°).
El Quini 6 Rosario Challenger, presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, es el único torneo de categoría 125 del país y uno de los más relevantes de la región. La clasificación comenzará el domingo 1°, con entrada libre y gratuita.
Tickets
Las entradas para el cuadro principal se venden en la web de TuEntrada, con valores a partir de $6.000. Se encuentran disponibles los palcos y plateas con acceso VIP, un espacio exclusivo que ofrece una experiencia única, con gastronomía de primer nivel y una propuesta pensada para disfrutar el tenis desde un entorno privilegiado.
Los socios del Jockey Club de Rosario cuentan con un 20% de descuento.
Los socios de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) también acceden al 2x1 de lunes a miércoles y a un 20% de descuento para las jornadas de jueves a domingo, con cupos limitados por día. Los beneficios y promociones no son acumulables entre sí.