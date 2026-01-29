Apuesta fuerte en Barcelona

¿Innovación o riesgo? El A526 de Alpine y su particular control del alerón trasero

En los test de pretemporada de Fórmula 1 en Barcelona, Alpine dejó en claro su intención de romper con los esquemas tradicionales. Tras un 2025 para el olvido, el equipo francés presentó el A526, un monoplaza desarrollado bajo la dirección técnica de David Sanchez que explora soluciones propias, con especial atención en el funcionamiento del alerón trasero móvil y la gestión del flujo aerodinámico, en busca de un salto competitivo inmediato.