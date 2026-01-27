Pretemporada F1: Franco Colapinto completó un sólido debut con el Alpine A526

Alpine fue uno de los siete equipos de Fórmula 1 que salieron a pista el lunes en el Circuito de Barcelona-Catalunya, dando inicio a la semana de shakedown de cara a la temporada 2026.
Franco Colapinto fue el encargado de inaugurar el trabajo en pista de Alpine durante el shakedown de pretemporada en Barcelona. El piloto argentino completó 60 vueltas con el nuevo A526, firmó el tercer mejor tiempo del día y destacó el esfuerzo del equipo para llegar en condiciones al inicio de las pruebas.
El equipo francés eligió a Franco Colapinto para abrir oficialmente su programa de pruebas, marcando así el debut del nuevo monoplaza A526.
El piloto argentino completó un total de 60 vueltas y cerró la jornada con el tercer mejor tiempo, solo por detrás del Red Bull de Isack Hadjar y del Mercedes de George Russell, en un arranque que dejó señales alentadoras para la escudería.
La buena sintonía entre piloto y equipo quedó reflejada este martes en un video publicado por Alpine, donde se repasan las primeras sensaciones de Colapinto tras su jornada en pista, acompañado por imágenes del argentino al volante en el trazado catalán.
“Primer día aquí en Barcelona, primer día de los test de pretemporada de 2026. Mi primer test de pretemporada. Días emocionantes, de aprendizaje”, expresó Colapinto en el material difundido por la escudería.
Colapinto destacó el valor de la continuidad dentro del equipo y el conocimiento previo del entorno de trabajo, un aspecto clave en esta nueva etapa.
“Es un proceso diferente para mí este año y estoy muy entusiasmado. El equipo ha estado trabajando muy bien. Conozco a la gente y eso es muy emocionante para mí, poder continuar el camino con las mismas personas y el mismo equipo. Eso me da mucha más confianza y una base mucho mejor”, señaló.
También subrayó el esfuerzo realizado en la fábrica de Enstone para tener el auto listo desde el primer día de pruebas, algo que no todos los equipos lograron.
“Poner el coche en pista aquí en Barcelona en enero es muy difícil para todos los equipos, y el esfuerzo de Alpine en Enstone ha sido muy grande. Llegar aquí en muy buena forma y poder completar las vueltas es algo para agradecer”, remarcó el argentino.
En ese sentido, valoró el clima de trabajo interno y la motivación colectiva ante el inicio de una nueva era técnica en la Fórmula 1.
“Cuando comienza una nueva era, un coche nuevo, se ve a todo el mundo con mucha energía. Querés ver que a esta gente le vaya bien, querés resultados para ellos. Verlos sonreír después de tantas horas de trabajo es muy gratificante”, agregó.
Más allá del balance positivo, Colapinto fue cauto y dejó en claro que el trabajo recién comienza.
“Hay mucho por entender, muchas cosas por corregir. Fue simplemente un comienzo decente. Ahora estamos enfocados en los próximos días”, concluyó.
Con el A526 ya en pista y un primer día sólido, Alpine encara el resto del shakedown con optimismo, mientras Franco Colapinto continúa sumando experiencia en un momento clave de su carrera dentro de la Fórmula 1.