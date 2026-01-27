Barcelona

Pretemporada F1: Franco Colapinto completó un sólido debut con el Alpine A526

Franco Colapinto fue el encargado de inaugurar el trabajo en pista de Alpine durante el shakedown de pretemporada en Barcelona. El piloto argentino completó 60 vueltas con el nuevo A526, firmó el tercer mejor tiempo del día y destacó el esfuerzo del equipo para llegar en condiciones al inicio de las pruebas.