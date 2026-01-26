Nueva información

Michael Schumacher no está postrado en una cama: cómo evoluciona su salud 12 años después del accidente

A más de una década del grave accidente que sufrió en una estación de esquí, nuevas revelaciones periodísticas sugieren que el heptacampeón mundial de Fórmula 1 puede sentarse en silla de ruedas y recibe cuidados médicos continuos, aunque su estado sigue siendo guardado con hermetismo por su familia.