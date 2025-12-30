A 12 años del accidente de Michael Schumacher, su esposa rompió el silencio con un mensaje conmovedor

El 29 de diciembre de 2013, la vida de Michael Schumacher cambió drásticamente. Aquel accidente de esquí en los Alpes franceses provocó lesiones cerebrales irreversibles y desde entonces su estado de salud permanece bajo un estricto hermetismo.
Este 29 de diciembre se cumplieron 12 años del accidente de esquí que cambió para siempre la vida del siete veces campeón de la F1. Su esposa Corinna compartió un mensaje íntimo, mientras continúa el hermetismo sobre el estado de salud de Michael Schumacher.
Este año, en una fecha cargada de emoción para millones de fanáticos, fue su esposa Corinna quien rompió el silencio con una frase íntima y poderosa: “Michael está aquí, diferente, pero aquí”.
“Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean. Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí. Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día”, expresó Corinna en las redes del expiloto.
Desde el accidente, la vivienda familiar se transformó en una unidad médica especial. El cuidado diario está a cargo de un equipo de hasta 15 personas y su acceso se restringió a un círculo íntimo de apenas nueve personas.
En 2014, Schumacher salió del coma y fue trasladado a Suiza. Aunque no hay partes médicos oficiales, allegados como Jean Todt han sugerido que Michael no puede hablar y responde solo con movimientos oculares.
“Michael está aquí, pero no es el Michael que solía ser”, dijo Todt. Pese a todo, ambos seguirían viendo juntos las carreras de F1, según relató el propio exdirectivo de Ferrari.
Actualmente, solo nueve personas tendrían acceso a Schumacher. Entre ellas, su familia, Sabine Kehm, Jean Todt, Ross Brawn, y excompañeros como Felipe Massa, Luca Badoer y Gerhard Berger.
En 2024, la familia ganó un juicio contra una revista alemana que usó IA para publicar una entrevista falsa de Michael. También frustraron un intento de extorsión tras el robo de material médico confidencial.
Mick Schumacher, quien compitió en la F1 con Haas, dijo que daría cualquier cosa por poder hablar con su padre. El apellido Schumacher sigue vivo en el automovilismo, pero con un perfil bajo, sostenido por el respeto al deseo familiar.
Corinna continúa al frente de esa reserva, decidida a proteger a Michael con el mismo amor y fortaleza que la hicieron compartir, este año, un mensaje breve pero eterno.