A 12 años del accidente de Michael Schumacher, su esposa rompió el silencio con un mensaje conmovedor

Este 29 de diciembre se cumplieron 12 años del accidente de esquí que cambió para siempre la vida del siete veces campeón de la F1. Su esposa Corinna compartió un mensaje íntimo, mientras continúa el hermetismo sobre el estado de salud de Michael Schumacher.

El piloto alemán sufrió lesiones cerebrales tras un accidente en 2013. Foto: ReutersEl piloto alemán sufrió lesiones cerebrales tras un accidente en 2013. Foto: Reuters
El 29 de diciembre de 2013, la vida de Michael Schumacher cambió drásticamente. Aquel accidente de esquí en los Alpes franceses provocó lesiones cerebrales irreversibles y desde entonces su estado de salud permanece bajo un estricto hermetismo.

Este año, en una fecha cargada de emoción para millones de fanáticos, fue su esposa Corinna quien rompió el silencio con una frase íntima y poderosa: “Michael está aquí, diferente, pero aquí”.

Corinna, el pilar de una rutina silenciosa

“Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean. Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí. Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día”, expresó Corinna en las redes del expiloto.

ELLITORAL_402657 | Gentileza Michael Schumacher y su esposa Corinna.Corinna Schumacher compartió un mensaje íntimo en el aniversario del accidente.

Desde el accidente, la vivienda familiar se transformó en una unidad médica especial. El cuidado diario está a cargo de un equipo de hasta 15 personas y su acceso se restringió a un círculo íntimo de apenas nueve personas.

Qué se sabe de su estado de salud

En 2014, Schumacher salió del coma y fue trasladado a Suiza. Aunque no hay partes médicos oficiales, allegados como Jean Todt han sugerido que Michael no puede hablar y responde solo con movimientos oculares.

“Michael está aquí, pero no es el Michael que solía ser”, dijo Todt. Pese a todo, ambos seguirían viendo juntos las carreras de F1, según relató el propio exdirectivo de Ferrari.

Actualmente, solo nueve personas tendrían acceso a Schumacher. Entre ellas, su familia, Sabine Kehm, Jean Todt, Ross Brawn, y excompañeros como Felipe Massa, Luca Badoer y Gerhard Berger.

En 2024, la familia ganó un juicio contra una revista alemana que usó IA para publicar una entrevista falsa de Michael. También frustraron un intento de extorsión tras el robo de material médico confidencial.

Former Ferrari Formula One driver Michael Schumacher of Germany looks at a Brawn GP team car at the pit area during the third practice session for the European F1 Grand Prix in Valencia August 22, 2009. REUTERS/Albert Gea (SPAIN SPORT MOTOR RACING) valencia españa Michael Schumacher gran premio de formula1 de valencia automovilismo expilotoSolo nueve personas tienen acceso al entorno más próximo de Michael. Foto: Reuters

Mick y el legado de su padre

Mick Schumacher, quien compitió en la F1 con Haas, dijo que daría cualquier cosa por poder hablar con su padre. El apellido Schumacher sigue vivo en el automovilismo, pero con un perfil bajo, sostenido por el respeto al deseo familiar.

Corinna continúa al frente de esa reserva, decidida a proteger a Michael con el mismo amor y fortaleza que la hicieron compartir, este año, un mensaje breve pero eterno.

