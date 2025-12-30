Vía redes

A 12 años del accidente de Michael Schumacher, su esposa rompió el silencio con un mensaje conmovedor

Este 29 de diciembre se cumplieron 12 años del accidente de esquí que cambió para siempre la vida del siete veces campeón de la F1. Su esposa Corinna compartió un mensaje íntimo, mientras continúa el hermetismo sobre el estado de salud de Michael Schumacher.