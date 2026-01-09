El auto que inició la leyenda

A subasta el Benetton con el que Schumacher logró su primera victoria en Fórmula 1

La casa de subastas Broad Arrow pondrá a la venta el Benetton B192-05 con el que Michael Schumacher consiguió su primera victoria en Fórmula 1, en el Gran Premio de Bélgica de 1992. El monoplaza, considerado una reliquia histórica del automovilismo, podría superar los 8,5 millones de euros.