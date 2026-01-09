A subasta el Benetton con el que Schumacher logró su primera victoria en Fórmula 1
La casa de subastas Broad Arrow pondrá a la venta el Benetton B192-05 con el que Michael Schumacher consiguió su primera victoria en Fórmula 1, en el Gran Premio de Bélgica de 1992. El monoplaza, considerado una reliquia histórica del automovilismo, podría superar los 8,5 millones de euros.
Uno de los autos más emblemáticos de la historia de la Fórmula 1 saldrá próximamente a subasta. Se trata del Benetton B192-05 con el que Michael Schumacher logró su primera victoria en la máxima categoría, en el recordado Gran Premio de Bélgica de 1992, disputado en el circuito de Spa-Francorchamps.
La pieza será ofrecida por la casa de subastas Broad Arrow dentro de su serie Global Icons: Europe, mediante una subasta online que se desarrollará entre el 23 y el 30 de enero de 2026. Se trata de la primera vez que este monoplaza se ofrece públicamente en el mercado, lo que ha despertado un fuerte interés entre coleccionistas y aficionados al automovilismo de todo el mundo.
El inicio de una era inolvidable
El Benetton B192 fue diseñado por el reconocido ingeniero Rory Byrne y pertenece a una etapa de transición clave en la Fórmula 1, ya que aún contaba con caja de cambios manual, poco antes del avance definitivo de las transmisiones semiautomáticas.
Con este auto, Schumacher se impuso tras 44 exigentes vueltas en Spa, bajo condiciones climáticas extremas y frente a figuras consagradas como Ayrton Senna, Nigel Mansell y Mika Häkkinen. Aquella victoria no solo marcó el primer triunfo del piloto alemán en la F1, sino también el comienzo de una de las trayectorias más exitosas en la historia del deporte motor.
Desde Broad Arrow destacaron que no se trata simplemente de un auto de carreras, sino de una pieza que representa “el momento exacto en el que la Fórmula 1 cambió de rumbo”.
Una pieza única de la Fórmula 1: subastan el Benetton ganador de Spa 1992
Restauración y estado operativo
Tras la adquisición de la escudería Benetton por parte de Renault, el monoplaza permaneció durante años en la sede de Enstone, formando parte de la colección del Departamento de Clásicos de la marca francesa. En 2015 fue vendido a LRS Formula, empresa especializada en la conservación y gestión de monoplazas históricos de Fórmula 1.
Un certificado de venta firmado en 2024 por Laurent Redon, propietario de LRS, confirma que el B192-05 fue completamente restaurado y se encuentra en condiciones operativas, con una revisión integral del chasis y la reconstrucción tanto del motor como de la caja de cambios.
Una subasta con piezas únicas de Schumacher
Broad Arrow estima que el Benetton B192-05 podría alcanzar un valor superior a los 8,5 millones de euros. La subasta incluirá además otros objetos vinculados a la carrera del piloto alemán, como un casco original de Benetton de 1994 autografiado, un mono de competición de 1995 y una réplica firmada de su volante de Fórmula 1.
Desde la casa de subastas remarcaron que esta venta reunirá algunas de las piezas más icónicas del automovilismo mundial y anticiparon un alto nivel de participación internacional, tanto por el valor histórico del vehículo como por el simbolismo que representa dentro de la historia de la Fórmula 1.