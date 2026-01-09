Susto en plena práctica

Deportivo Madryn: el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El jugador de 27 años fue reanimado en el lugar y permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. El club, compañeros y allegados siguen de cerca su evolución y mantienen la esperanza de una pronta recuperación.