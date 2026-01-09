Deportivo Madryn: el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

Un momento de tensión y angustia se vivió este jueves por la mañana en el predio de Deportivo Madryn, cuando el arquero Mauricio Nievas, de 27 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras realizaba ejercicios junto al plantel profesional.
El jugador de 27 años fue reanimado en el lugar y permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. El club, compañeros y allegados siguen de cerca su evolución y mantienen la esperanza de una pronta recuperación.
Gracias a la rápida intervención del cuerpo médico, el jugador fue reanimado en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Andrés Ísola, donde permanece internado en terapia intensiva.
El hecho ocurrió durante una práctica matutina del equipo en la ciudad portuaria. Nievas se desplomó súbitamente en medio del entrenamiento, lo que generó la inmediata reacción del cuerpo técnico y compañeros. El personal médico del club actuó con celeridad aplicando maniobras de RCP y utilizando un desfibrilador externo automático (DEA), logrando estabilizar al jugador en el campo de juego.
Posteriormente fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde ingresó directamente a la unidad de cuidados intensivos. Según los primeros reportes médicos, no se hallaron anomalías estructurales inmediatas en su corazón, aunque su situación sigue siendo delicada y su estado, de pronóstico reservado.
Mauricio Nievas nació en Córdoba y tiene una extensa trayectoria en el fútbol del ascenso. Llegó a Deportivo Madryn en 2019, siendo protagonista del histórico ascenso del club a la Primera Nacional en 2021. Durante 2024 vistió la camiseta de Germinal de Rawson en el Torneo Federal A, y recientemente había regresado a Madryn para sumarse nuevamente al plantel profesional.
La noticia generó una ola de preocupación en el ambiente del fútbol regional y nacional. Desde el club se mantienen en contacto permanente con el equipo médico y familiares del jugador. En redes sociales, compañeros, colegas y otras instituciones expresaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.
El caso vuelve a poner en agenda la importancia de contar con personal capacitado y equipamiento médico adecuado durante las prácticas deportivas. La disponibilidad de un DEA en el predio y la capacitación del equipo médico fueron claves para salvarle la vida al arquero.
Se espera que en las próximas horas el hospital emita un nuevo parte médico que permita conocer con mayor precisión la evolución del jugador. Mientras tanto, el club decidió suspender las actividades previstas para el resto del día y puso a disposición de la familia todo el acompañamiento necesario.
Desde Deportivo Madryn emitieron un breve comunicado en el que expresaron su “profunda preocupación por el estado de salud de Mauricio” y agradecieron la rápida intervención del cuerpo médico. Además, pidieron respeto por la intimidad del jugador y su familia mientras se aguardan novedades médicas.
“Estamos todos conmocionados. Fue un momento muy difícil, pero confiamos en que va a salir adelante”, expresó uno de los referentes del plantel, quien prefirió mantenerse en el anonimato. El grupo de jugadores se mantiene unido y en contacto permanente con los allegados del arquero.