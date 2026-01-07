Se hizo viral por su pésimo desempeño en un partido de tenis oficial

Hajar Abdelkader perdió 6-0 y 6-0 ante la alemana Lorena Schaedel en la primera fase del W35 de Nairobi, torneo que se juega en el Parklands Sports Club entre el 5 y el 11 de enero de 2026; el partido duró 37 minutos y desató un debate público por la magnitud del desbalance.
La europea venció en 12 games y dejó al rival con solo tres puntos obtenidos en todo el partido, según las actas del encuentro transmitido por el canal oficial de la ITF. Schaedel cedió apenas tres puntos en total, registró dos dobles faltas y un drive largo tras una devolución de su rival, sumó 13 aces y alcanzó un 92% de efectividad con el primer servicio.
En sentido contrario, la egipcia cometió 20 dobles faltas, obtuvo un 8% de éxito en el primer saque y un 9% en el segundo, cifras consignadas en los informes oficiales del torneo.
Confusión en la cancha y repercusión en redes
Las imágenes del partido mostraron momentos en los que la joven de 21 años pareció no saber en qué lado colocarse para sacar o recibir, una situación que generó críticas y sorpresa en las plataformas que siguieron el encuentro. Esas escenas fueron difundidas por la cuenta oficial de la ITF y el choque contó con el arbitraje correspondiente.
La actuación dominó el debate en redes: escribió la cuenta Tennis Legende, “La egipcia Hajar Abdelkader jugaba, visiblemente, por primera vez en su vida al tenis. 0 y 0. 3 puntos ganados (una hazaña, dado su nivel)”.
Señaló el medio francés RMC: “No, no fue un partido amistoso de tenis entre dos amigas, una de las cuales nunca tuvo una raqueta en la mano”.
Los reportes del certamen confirman que Abdelkader ingresó al cuadro principal con una wild card y que en los registros oficiales solo figuran su nombre, edad y nacionalidad. Por su parte, la vencedora tiene 24 años y aparece en el puesto 1.026 del ranking WTA con 18 puntos; en el escalafón ITF figura 403ª y en 2025 llegó a posicionarse 93ª.
Movimientos desopilantes en un partido oficial.
"No comments"
Los organizadores del torneo y las jugadoras no emitieron comunicados oficiales sobre lo sucedido ni aclararon si la participación estuvo vinculada a una acción de marketing o a otro tipo de invitación, según las fuentes consultadas.
El W35 de Nairobi reparte 30.000 dólares en premios y se disputa sobre arcilla en el Parklands Sports Club, cuya dirección figura a cargo de Martha Tirop en los registros de la ITF.
En lo deportivo inmediato, la ganadora avanzó a la siguiente ronda y, según el cuadro principal publicado en el sitio de la ITF, enfrentará a la china Yuffei Ren, séptima preclasificada y 498ª del ranking WTA.
El episodio reabrió el debate sobre los criterios para otorgar invitaciones en torneos de la gira ITF y sobre el equilibrio competitivo en certámenes profesionales, en especial cuando la presentación de una jugadora genera dudas sobre su nivel real.