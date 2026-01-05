Habrá 4 debutantes

Copa Davis: Argentina anunció un inesperado equipo para la serie contra Corea del Sur

La serie se juega el 7 y 8 de febrero en el continente asiático. Thiago Tirante y Marco Trungelliti serán los singlistas, mientras que Andrés Molteni y Guido Andreozzi jugarán el dobles. Las principales raquetas fueron desafectadas por su actividad en el circuito de la ATP.