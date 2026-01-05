Copa Davis: Argentina anunció un inesperado equipo para la serie contra Corea del Sur
La serie se juega el 7 y 8 de febrero en el continente asiático. Thiago Tirante y Marco Trungelliti serán los singlistas, mientras que Andrés Molteni y Guido Andreozzi jugarán el dobles. Las principales raquetas fueron desafectadas por su actividad en el circuito de la ATP.
Marco Trungelliti, Thiago Tirante y Guido Andreozzi, tres de los cuatro debutantes en Corea.
El capitán de la Selección Argentina de Tenis, Javier Frana, confirmó el equipo que viajará a Corea del Sur para disputar la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026. La serie se jugará el 7 y 8 de febrero en el Gijang Stadium de Busan, sobre superficie rápida, y marcará el debut de varios nombres con la camiseta albiceleste en la máxima competencia por equipos.
La convocatoria presenta una fuerte renovación. La nómina está integrada por Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Gómez en singles, junto a los especialistas en dobles Guido Andreozzi y Andrés Molteni.
Para Tirante, Trungelliti, Gómez y Andreozzi será la primera experiencia representando a la Argentina en la Copa Davis, en una serie que aparece como una prueba exigente tanto por el contexto deportivo como logístico.
Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis.
Problemas de calendario
La ausencia de varios apellidos habituales del equipo argentino no pasó inadvertida y el propio Frana explicó los motivos que llevaron a conformar esta lista: "Los cambios de la ITF para este año hizo que el tenis argentino se vea claramente perjudicado porque no es compatible con la gira sudamericana, privando a los jugadores de Copa Davis que participen en Rosario y Buenos Aires", sentenció.
El calendario aparece como uno de los principales condicionantes. A diferencia de la temporada anterior, la primera ronda de los Qualifiers 2026 se disputa una semana más tarde que en 2025, lo que provoca una superposición directa con dos torneos clave del calendario nacional: el Challenger 125 de Rosario y el inicio del ATP 250 del Argentina Open.
Ambos certámenes forman parte del arranque de la gira Sudamericana sobre polvo de ladrillo. A ese escenario se suma la complejidad del traslado hasta Asia. La delegación nacional deberá afrontar cerca de 40 horas de viaje para llegar a Busan, incluyendo dos vuelos internacionales y un tramo en tren, sin margen para modificar las fechas de competencia debido a la postura inflexible del anfitrión.
Andrés Molteni, el único con experiencia en la Davis que estará en Bujan.
Entusiasmo del capitán
Ese combo terminó de influir en la planificación del equipo y en la elección de los convocados. Pese a las dificultades, Frana se mostró conforme con el grupo seleccionado y remarcó el valor simbólico y deportivo de esta nueva camada.
"Nos entusiasma tener cuatro jugadores debutando, que dieron el sí por su generosidad y convicción. Vamos a ir a Corea a dar lo mejor, a entregar todo nuestro talento. Estamos convencidos de que vamos a tener un resultado positivo. Lo vamos a afrontar para demostrar que el tenis argentino es mucho más grande que los 5 mejores del ranking. El tenis argentino estará bien representado", concluyó.