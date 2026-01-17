Una joya de la era Schumacher: el Ferrari de 1997 que saldrá a subasta por millones

Se trata de un Ferrari F310 B de 1997 que fue utilizado por Michael Schumacher durante el fin de semana del Gran Premio de Bélgica y por Eddie Irvine en los Grandes Premios de Italia y Austria.
El Ferrari F310 B chasis 179, utilizado por Michael Schumacher y Eddie Irvine durante la temporada 1997 de Fórmula 1, será subastado por RM Sotheby’s en París con una estimación que oscila entre los 5,5 y 7,5 millones de euros, consolidándose como una de las piezas más codiciadas del automovilismo histórico.
Se trata de un Ferrari F310 B de 1997 que fue utilizado por Michael Schumacher durante el fin de semana del Gran Premio de Bélgica y por Eddie Irvine en los Grandes Premios de Italia y Austria.
Según detalla la casa de subastas RM Sotheby’s, el vehículo conserva su motor V10 de 3 litros, la caja de cambios, el chasis y la carrocería originales, un valor clave para coleccionistas de alto nivel.
Además, el chasis 179 cuenta con certificación Ferrari Classiche desde enero de 2007 y se ofrece acompañado de su correspondiente Red Book.
El lote incluye también un importante conjunto de repuestos y elementos de época —como llantas BBS adicionales, arneses de competición, sopladores portátiles y gatos— que podrán enviarse por separado desde Estados Unidos, con costos a cargo del comprador.
El F310 B chasis 179 debutó en pista durante el Gran Premio de Bélgica de 1997, donde Schumacher lo utilizó en la sesión de clasificación antes de regresar a un chasis anterior. Diseñado para ofrecer un mejor rendimiento en condiciones de bajo agarre, el monoplaza fue empleado posteriormente por Eddie Irvine en las competencias de Italia y Austria.
Aquella temporada terminó con Schumacher en el segundo puesto del campeonato, con 78 puntos, detrás de Jacques Villeneuve, aunque posteriormente fue descalificado por conducta antideportiva tras el incidente con el piloto canadiense en la última carrera del año.
Irvine, por su parte, concluyó séptimo en el certamen con 24 unidades.
El chasis 179 fue vendido por Ferrari en 1999 a un grupo reducido de coleccionistas y, en 2014, pasó a formar parte de la colección del Audrain Auto Museum, en Newport, Rhode Island.
El próximo miércoles 28 de enero, esta pieza histórica —el último Ferrari diseñado por John Barnard antes de su salida de Maranello— volverá a cambiar de manos en la subasta de RM Sotheby’s en París.