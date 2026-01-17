Historia de la Fórmula 1 en venta

Una joya de la era Schumacher: el Ferrari de 1997 que saldrá a subasta por millones

El Ferrari F310 B chasis 179, utilizado por Michael Schumacher y Eddie Irvine durante la temporada 1997 de Fórmula 1, será subastado por RM Sotheby’s en París con una estimación que oscila entre los 5,5 y 7,5 millones de euros, consolidándose como una de las piezas más codiciadas del automovilismo histórico.