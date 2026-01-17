#HOY:

Al-Attiyah conquista su sexto Dakar y acecha el récord de Peterhansel

En una de las ediciones más reñidas que se recuerden, el piloto qatarí Nasser Al-Attiyah hizo valer su jerarquía para darle a Dacia su primer título en el Rally Dakar. Con este triunfo, el piloto de 55 años suma seis estatuillas de tuareg y queda a solo dos pasos de igualar la marca legendaria de Stéphane Peterhansel.

Sexta corona para el "Príncipe del Desierto". Credito: REUTERS/Stephane MaheSexta corona para el "Príncipe del Desierto". Credito: REUTERS/Stephane Mahe
La edición 2026 del Rally Dakar será recordada por su competitividad extrema. A diferencia del dominio absoluto de Toyota en años anteriores, esta vez diez pilotos de cinco fabricantes distintos lograron victorias de etapa, repartiendo el protagonismo en cada jornada.

Rallying - Dakar Rally - Stage 13 - Yanbu to Yanbu - Yanbu, Saudi Arabia - January 17, 2026 Dacia's Nasser Al-Attiyah and Fabian Lurquin celebrate on the podium with their medals after winning the car category REUTERS/Stephane MaheSexta corona para el "Príncipe del Desierto". Credito: REUTERS/Stephane Mahe

Sin embargo, en medio del caos y la paridad, la figura de Nasser Al-Attiyah emergió con la solvencia de quien conoce cada secreto de las dunas.

Entre la irregularidad de Ford y la precisión de Dacia

La primera semana de competencia mostró a un equipo Ford amenazante. Con la evolución del Raptor, sus cuatro pilotos oficiales pusieron en jaque a las potencias establecidas.

No obstante, la inconsistencia se volvió el enemigo principal de la marca estadounidense y de Toyota, que con su nueva Hilux 2026 no logró mantener un ritmo constante.

Rallying - Dakar Rally - Stage 13 - Yanbu to Yanbu - Yanbu, Saudi Arabia - January 17, 2026 Dacia's Nasser Al-Attiyah celebrates after winning in the car category REUTERS/Stephane MaheSexta corona para el "Príncipe del Desierto". Credito: REUTERS/Stephane Mahe

Esa volatilidad fue la ventana que Al-Attiyah necesitaba: tras una serie de altibajos, el qatarí asestó un golpe de autoridad en la Etapa 6, adjudicándose su primer triunfo parcial y tomando el liderato de la clasificación general. A partir de allí, el de Dacia gestionó los riesgos con maestría mientras sus rivales sucumbían ante la presión.

El colapso de los rivales y el camino hacia la gloria

El destino de la carrera se selló en la segunda semana. Los errores de navegación castigaron duramente al dúo de Ford, integrado por Mattias Ekström y Mitch Guthrie, durante la etapa maratón.

Poco después, el veterano Carlos Sainz Sr. veía esfumarse sus opciones tras una penalización por saltarse un waypoint. Finalmente, el último escollo serio para Al-Attiyah desapareció en la Etapa 11, cuando Henk Lategan sufrió problemas mecánicos que lo obligaron a ceder terreno.

Rallying - Dakar Rally - Stage 13 - Yanbu to Yanbu - Yanbu, Saudi Arabia - January 17, 2026 Dacia's Nasser Al-Attiyah and Fabian Lurquin celebrate after winning in the car category REUTERS/Stephane MaheSexta corona para el "Príncipe del Desierto". Credito: REUTERS/Stephane Mahe

Con el camino despejado y una ventaja de 12 minutos, Nasser administró su diferencia sobre Nani Roma en las dos jornadas finales, cruzando la meta con un margen de 9m42s.

Esta victoria no solo lo posiciona como el segundo piloto más laureado de la historia, sino que otorga al Grupo Renault su primer éxito absoluto desde que Claude Marreau ganara en 1982 con el mítico Renault 20 Turbo 4x4.

