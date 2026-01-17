En la categoría autos

Al-Attiyah conquista su sexto Dakar y acecha el récord de Peterhansel

En una de las ediciones más reñidas que se recuerden, el piloto qatarí Nasser Al-Attiyah hizo valer su jerarquía para darle a Dacia su primer título en el Rally Dakar. Con este triunfo, el piloto de 55 años suma seis estatuillas de tuareg y queda a solo dos pasos de igualar la marca legendaria de Stéphane Peterhansel.