Otro podio argentino en el Dakar: Cavigliasso-Pertegarini alcanzan el 3° puesto en la categoría Challenger
En una edición marcada por la extrema dureza del terreno y una navegación implacable, binomio argentino Nicolás Cavigliasso- Valentina Pertegarini, ratificó su jerarquía al finalizar tercero en la división Challenger. Por su parte Jeremías González Ferioli brilló con un "Top 5" en SSV.
Cavigliasso y Pertegarini hacen historia con un nuevo podio en el Dakar 2026. Foto: Archivo
El Rally Dakar 2026 ha vuelto a demostrar por qué es considerada la odisea más exigente del motor a nivel mundial. En este escenario hostil, el argentino Nicolás Cavigliasso, junto a Valentina PEtegarini, del Vertical Motorsport, lograron redondear dos semanas de competencia impecables.
Con una estrategia que priorizó la regularidad y el cuidado mecánico en las etapas de dunas más complejas, el piloto oriundo de General Cabrera se subió al tercer escalón del podio, consolidándose como uno de los máximos referentes de la categoría.
Cavigliasso, quien ya sabe lo que es saborear la gloria máxima tras sus títulos en cuatriciclos (2019) y su consagración previa en esta misma división el año pasado, completó la travesía con un tiempo total de 55 horas, 22 minutos y 13 segundos.
A pesar de los ataques constantes en las últimas jornadas, el argentino supo administrar la ventaja para quedar a solo 35 minutos y 52 segundos del flamante campeón, el español Pau Navarro (Odyssey Academy), quien dominó gran parte del cronómetro.
El podio lo completó el local saudí Yasir Seaidan, subrayando el altísimo nivel de competitividad que tuvo la categoría este año.
El rugido de los SSV y el legado nacional
La categoría SSV (vehículos de serie modificados) también fue testigo del protagonismo albiceleste de la mano de Jeremías González Ferioli. El piloto cordobés, a bordo de su Can-Am, batalló palmo a palmo contra estructuras oficiales y logró un meritorio quinto puesto en la general.
A pesar de la brecha de tiempo respecto al ganador, el estadounidense Brock Heger, quien impuso un ritmo demoledor, González Ferioli demostró una madurez conductiva envidiable, superando tramos donde más de la mitad de su categoría debió abandonar o reengancharse.
Esta sexta edición de la categoría Challenger —antes conocida como T3— reafirma su estatus como el semillero de los futuros campeones de la categoría "Ultimate".
La vigencia de Benavides y el talento en las sombras
La atención de los fanáticos también estuvo puesta en la transición de un gigante: Kevin Benavides. El dos veces campeón en motos (2021 y 2023) enfrentó su primera experiencia sobre cuatro ruedas en la categoría Challenger dentro del equipo Odyssey Academy.
Si bien los problemas mecánicos y de adaptación en las etapas iniciales lo alejaron de la pelea directa por el título, su espíritu competitivo quedó intacto.
Benavides dio una muestra de carácter al adjudicarse el triunfo en la última etapa del rally, una victoria que le permitió escalar hasta la séptima posición de la clasificación general. Este resultado deja un mensaje claro: el salteño tiene el ritmo necesario para pelear por la corona en las próximas ediciones.
Asimismo, el talento nacional no solo se vio frente al volante; la destreza de los navegantes argentinos Bruno Jacomy y Augusto Sanz fue fundamental para que sus respectivos binomios finalizaran en el cuarto y quinto puesto de la general, demostrando que la escuela de navegación argentina es de exportación.
Con una lista de ganadores que incluye nombres de la talla de Josef Machacek, "Chaleco" López, Austin Jones y la histórica Cristina Gutiérrez, el nombre de Nicolás Cavigliasso vuelve a quedar grabado en el bronce del Dakar, reafirmando que, cuando el terreno se pone difícil, la bandera argentina siempre encuentra el camino hacia el podio.
El desierto de Arabia Saudita cierra sus puertas una vez más, dejando un balance sumamente positivo para la delegación sudamericana.