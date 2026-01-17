Sábado de gloria

Otro podio argentino en el Dakar: Cavigliasso-Pertegarini alcanzan el 3° puesto en la categoría Challenger

En una edición marcada por la extrema dureza del terreno y una navegación implacable, binomio argentino Nicolás Cavigliasso- Valentina Pertegarini, ratificó su jerarquía al finalizar tercero en la división Challenger. Por su parte Jeremías González Ferioli brilló con un "Top 5" en SSV.