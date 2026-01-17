Manchester volvió a ser rojo: el United venció al City, cerró su crisis y relanzó su temporada
En el estreno de Michael Carrick como entrenador y con Lisandro Martínez desde el arranque, el Manchester United fue superior de principio a fin y derrotó 2-0 a un irreconocible equipo de Pep Guardiola, para ponerle punto final a una racha adversa y frenar las aspiraciones del City en la Premier League.
Golpe de autoridad en Old Trafford: el United dominó al City y salió del pozo
El clásico de Manchester se tiñó de rojo en un Old Trafford encendido. En medio de una profunda crisis institucional y futbolística, marcada por la salida de Ruben Amorim y la asunción del debutante Michael Carrick, el United respondió con una actuación convincente y se quedó con un triunfo clave ante su eterno rival, quitándole además al City la posibilidad de acercarse a la cima del campeonato que lidera el Arsenal.
Golpe de autoridad en Old Trafford: el United dominó al City y salió del pozo. Credito: REUTER
Con Lisandro Martínez como titular en la zaga central, el local impuso condiciones desde el inicio.
Si bien en los primeros 45 minutos le costó romper la última línea visitante —que recurrió reiteradamente al achique para dejar en offside a los delanteros—, el equipo de Carrick se adueñó del mediocampo y controló el desarrollo del juego.
Dominio por las bandas y un City sin respuestas
El United encontró profundidad y desequilibrio principalmente por la banda derecha, con un tándem Dalot–Diallo que generó constantes problemas a la defensa ciudadana.
Sin embargo, las imprecisiones de ambos equipos marcaron la tónica del primer tiempo, lo que derivó en escasas situaciones claras y en una exigencia mínima para Gianluigi Donnarumma, que solo debió intervenir en una ocasión.
Golpe de autoridad en Old Trafford: el United dominó al City y salió del pozo. Credito: REUTER
En el complemento, la dinámica se mantuvo favorable para los Diablos Rojos. Con ajustes ofensivos y una mayor decisión para atacar los espacios, el United apostó con inteligencia al contraataque, un recurso que terminaría siendo decisivo ante un City inconexo y falto de ideas.
Golpe letal y cierre sin sobresaltos
A los 20 minutos del segundo tiempo, un tiro libre desperdiciado por la visita desencadenó la jugada que abrió el marcador. Mbeumo inició la transición rápida, cedió para Bruno Fernandes y aceleró mientras el portugués conducía varios metros.
Ante la salida del zaguero Khuzanov, el capitán devolvió para el camerunés, que definió cruzado con un potente zurdazo para vencer a Donnarumma.
Diez minutos más tarde, el United sentenció la historia. Nuevamente por la derecha, Diallo habilitó al ingresado Matheus Cunha, quien desbordó con autoridad, dejó atrás a Nico O’Reilly y envió un centro rasante.
Golpe de autoridad en Old Trafford: el United dominó al City y salió del pozo. Credito: REUTER
Cuando parecía que la defensa del City resolvía la acción, Patrick Dorgu apareció en el corazón del área, le ganó la espalda a Rico Lewis y definió de primera para sellar el 2-0.
Con el resultado asegurado, el United manejó los tiempos, sostuvo el control del partido y volvió al triunfo tras cuatro encuentros sin victorias. Así, Carrick inició su ciclo de manera ideal, mientras que el City dejó pasar una oportunidad clave y se alejó de la pelea por lo más alto de la Premier League.