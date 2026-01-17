Premier League

Manchester volvió a ser rojo: el United venció al City, cerró su crisis y relanzó su temporada

En el estreno de Michael Carrick como entrenador y con Lisandro Martínez desde el arranque, el Manchester United fue superior de principio a fin y derrotó 2-0 a un irreconocible equipo de Pep Guardiola, para ponerle punto final a una racha adversa y frenar las aspiraciones del City en la Premier League.