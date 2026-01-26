McLaren presenta el MCL40 y pone en marcha la defensa del título en la F1

El equipo McLaren reveló oficialmente el MCL40, el coche con el que afrontará la temporada 2026 de la Fórmula 1, en la antesala de las pruebas privadas que se desarrollarán en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
El equipo dio a conocer el MCL40, el monoplaza con el que buscará defender sus títulos en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El modelo fue presentado con una decoración de pruebas y refleja uno de los rediseños más profundos en la historia reciente del equipo.
La escudería de Woking difundió renders del monoplaza con una decoración monocromática en negro y plateado, que será utilizada exclusivamente durante el shakedown inicial.
McLaren llega a este nuevo ciclo como campeón vigente, tras haber conquistado los títulos de constructores y pilotos en 2025, con una consagración anticipada en Singapur y la definición del campeonato de pilotos a favor de Lando Norris en Abu Dhabi.
Sin embargo, desde el equipo remarcan que el cambio reglamentario coloca a todas las escuderías nuevamente en igualdad de condiciones.
Desde el punto de vista técnico, el MCL40 presenta modificaciones significativas respecto a su antecesor. Se destaca un morro visiblemente más bajo, pontones con una rampa pronunciada a lo largo de los laterales y el regreso a una suspensión delantera con tirante de empuje.
Estas soluciones forman parte de un concepto aerodinámico completamente revisado para adaptarse a las nuevas normativas.
El monoplaza también exhibe una mayor presencia del patrocinador principal, Mastercard, que acompañará al equipo durante la temporada. La decoración definitiva de carrera será presentada más adelante, antes del inicio de los test oficiales de pretemporada en Bahréin.
Andrea Stella, director del equipo, destacó la magnitud del desafío que implicó el desarrollo del coche de 2026. “Nunca antes había visto un cambio tan grande y simultáneo en chasis, unidad de potencia y neumáticos. Probablemente sea el proyecto de diseño más grande del que he formado parte”, señaló.
Stella explicó además que McLaren no rodará en el primer día de pruebas en Barcelona, una decisión estratégica vinculada al carácter ambicioso del diseño y a la intención de realizar el shakedown en el momento más cercano posible al inicio de la actividad.
“Somos campeones, pero no trasladamos ese estatus a 2026. Todos comenzamos desde cero y todo lo que logremos tendremos que ganarlo en la pista”, concluyó, destacando el trabajo del equipo y el cumplimiento del cronograma previsto.