Temporada 2026

McLaren presenta el MCL40 y pone en marcha la defensa del título en la F1

El equipo dio a conocer el MCL40, el monoplaza con el que buscará defender sus títulos en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El modelo fue presentado con una decoración de pruebas y refleja uno de los rediseños más profundos en la historia reciente del equipo.