Declaraciones

Briatore confía en Colapinto: "Está más maduro y listo para dar el salto en la Fórmula 1"

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, aseguró que Franco Colapinto llega a la temporada 2026 de Fórmula 1 con una madurez muy superior a la del año pasado. Tras un 2025 complejo para el equipo, el piloto argentino afronta su primera campaña completa como titular con el respaldo de la escudería y la exigencia de empezar a traducir el trabajo en resultados.