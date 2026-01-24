Briatore confía en Colapinto: "Está más maduro y listo para dar el salto en la Fórmula 1"

Franco Colapinto encara la temporada 2026 de Fórmula 1 con un perfil renovado.
El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, aseguró que Franco Colapinto llega a la temporada 2026 de Fórmula 1 con una madurez muy superior a la del año pasado. Tras un 2025 complejo para el equipo, el piloto argentino afronta su primera campaña completa como titular con el respaldo de la escudería y la exigencia de empezar a traducir el trabajo en resultados.
Franco Colapinto encara la temporada 2026 de Fórmula 1 con un perfil renovado.
Así lo afirmó Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, durante la presentación del equipo en Barcelona, donde remarcó el crecimiento personal y profesional del piloto argentino de cara a su segunda temporada en la categoría reina.
“Este año ves la cara de Franco y está mucho más maduro. Ya no es como el niño que teníamos el año pasado”, sostuvo Briatore, subrayando que el contexto de presión y expectativas que rodeó su debut no fue sencillo de gestionar.
Colapinto disputará por primera vez un campeonato completo de Fórmula 1, luego de haber debutado como titular a mitad de 2024 con Williams y de regresar a la parrilla en 2025 con Alpine, donde reemplazó a Jack Doohan desde el Gran Premio de Emilia Romaña.
La última temporada estuvo marcada por dificultades deportivas para Alpine, que priorizó anticipadamente el desarrollo bajo el reglamento técnico de 2026. Esa decisión condicionó el rendimiento en pista y dejó al equipo último en el campeonato de constructores, con apenas 22 puntos.
En ese contexto, Colapinto no logró sumar unidades, una situación que contrastó con su prometedor paso por Williams, donde alcanzó la Q3 y consiguió sus primeros puntos ya en su segunda carrera, en Azerbaiyán.
Aun así, Briatore destacó que el argentino mostró un ritmo sólido en carrera, comparable al de su compañero Pierre Gasly, aunque reconoció que la clasificación fue su principal talón de Aquiles.
“En carrera fue rápido, como Pierre. El problema estuvo en la clasificación. Tiene que usar su talento sin manejar el auto de manera emocional”, explicó.
Durante el receso, Alpine redobló la apuesta por Colapinto. Según Briatore, el equipo trabajó intensamente con el piloto en la fábrica y en el simulador, con el objetivo de pulir los aspectos técnicos y mentales que pueden marcar la diferencia en un campeonato tan exigente.
La confianza quedó ratificada en noviembre pasado, cuando Alpine anunció la extensión del contrato del argentino para la temporada 2026, durante el Gran Premio de São Paulo.
El propio Colapinto asumió el nuevo escenario con autocrítica y determinación. “Como equipo, ya no hay excusas. El reglamento cambió y la unidad de potencia cambió. Ahora tenemos que hacer el trabajo y rendir”, afirmó.
Con 2026 ya en marcha, el piloto argentino dejó en claro que el objetivo es empezar a devolver en resultados el esfuerzo colectivo: “Todos han trabajado muy duro. Ojalá tengamos un auto rápido y podamos lograr los resultados que el equipo merece”.