#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Fórmula 1

Colapinto: "Me siento realmente involucrado en el proyecto y preparado para el desafío"

En la presentación del nuevo monoplaza, Franco Colapinto dejó en claro su entusiasmo y compromiso de cara a la próxima temporada de Fórmula 1. El piloto argentino destacó la importancia de haber realizado una pretemporada completa y remarcó su involucramiento en el proyecto, en un contexto de grandes desafíos técnicos y deportivos.

Colapinto palpita su primera temporada completa en la F1: motivación, trabajo y expectativas. Foto: REUTERS/Albert GeaColapinto palpita su primera temporada completa en la F1: motivación, trabajo y expectativas. Foto: REUTERS/Albert Gea
Seguinos en
Por: 

Franco Colapinto atraviesa un momento clave en su carrera deportiva.

De cara al inicio de la nueva temporada de Fórmula 1, el piloto argentino se mostró motivado, confiado y con una fuerte sensación de pertenencia dentro del equipo, tras participar activamente en la preparación del flamante monoplaza que ya se encuentra listo para los test de pretemporada.

Mirá tambiénAlpine presentó el nuevo auto que Colapinto y Gasly usarán este 2026

Durante la presentación oficial del auto, Colapinto expresó su entusiasmo por encarar, por primera vez, un campeonato completo desde el inicio, una experiencia que considera determinante para su desarrollo como piloto en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Una pretemporada clave para su crecimiento

“Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una verdadera pretemporada, para prepararme de la mejor manera para una temporada completa, y hacerlo desde los primeros ensayos y la primera carrera”, señaló el argentino.

Formula One F1 - Alpine F1 Car Presentation - Barcelona, Spain - January 23, 2026 Drivers Pierre Gasly and Franco Colapinto take a selfie with the new Alpine F1 car during the presentation REUTERS/Albert GeaColapinto palpita su primera temporada completa en la F1: motivación, trabajo y expectativas. Foto: REUTERS/Albert Gea

En ese sentido, remarcó la importancia de llegar al inicio del campeonato con una base sólida de trabajo previo, algo que no había podido experimentar en temporadas anteriores.

“Es muy importante para mí, porque me siento realmente involucrado en el proyecto y eso me permite trabajar duro desde el inicio con todo el equipo”, agregó, subrayando el valor del trabajo conjunto y la planificación a largo plazo.

Adaptación a un auto y reglamento exigentes

Colapinto también hizo referencia a los desafíos técnicos que presenta el nuevo vehículo y a las exigencias propias de la categoría. “Tuvimos la oportunidad de conocer el auto y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que conocí anteriormente, y creo que es así para la mayoría de los pilotos”, explicó.

Formula One F1 - Alpine F1 Car Presentation - Barcelona, Spain - January 23, 2026 Drivers Pierre Gasly and Franco Colapinto unveil the new Alpine F1 car during the presentation REUTERS/Albert GeaColapinto palpita su primera temporada completa en la F1: motivación, trabajo y expectativas. Foto: REUTERS/Albert Gea

En ese contexto, destacó que el proceso de adaptación será clave en las primeras competencias: “Hay nuevas sutilezas que dominar y desafíos inéditos que afrontar para extraer el máximo del paquete, y lo encuentro apasionante”.

Objetivos claros y una mirada colectiva

Más allá del plano individual, el piloto argentino puso el foco en el trabajo del equipo y en la ambición compartida de ser competitivos. “Siento que todo el equipo está extremadamente motivado para realizar una buena temporada”, afirmó.

Formula One F1 - Alpine F1 Car Presentation - Barcelona, Spain - January 23, 2026 Alpine team principal Flavio Briatore and drivers Pierre Gasly and Franco Colapinto during the new Alpine F1 car presentation REUTERS/Albert GeaColapinto palpita su primera temporada completa en la F1: motivación, trabajo y expectativas. Foto: Gentileza

Con una mirada realista pero optimista, Colapinto concluyó: “Intentaré aprender lo máximo posible en las primeras carreras y seguir progresando. Espero que eso nos permita ser competitivos como equipo”.

Mirá tambiénMcLaren retrasa su debut en pista y apuesta a maximizar el potencial del MCL40

De esta manera, el argentino encara una etapa decisiva en su carrera dentro de la Fórmula 1, con expectativas altas, compromiso total y la convicción de que el trabajo sostenido desde el inicio será fundamental para alcanzar los objetivos propuestos.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Franco Colapinto
Fórmula 1
Automovilismo
Alpine

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro