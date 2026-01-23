Fórmula 1

Colapinto: "Me siento realmente involucrado en el proyecto y preparado para el desafío"

En la presentación del nuevo monoplaza, Franco Colapinto dejó en claro su entusiasmo y compromiso de cara a la próxima temporada de Fórmula 1. El piloto argentino destacó la importancia de haber realizado una pretemporada completa y remarcó su involucramiento en el proyecto, en un contexto de grandes desafíos técnicos y deportivos.