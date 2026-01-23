Colapinto: "Me siento realmente involucrado en el proyecto y preparado para el desafío"

Franco Colapinto atraviesa un momento clave en su carrera deportiva.
En la presentación del nuevo monoplaza, Franco Colapinto dejó en claro su entusiasmo y compromiso de cara a la próxima temporada de Fórmula 1. El piloto argentino destacó la importancia de haber realizado una pretemporada completa y remarcó su involucramiento en el proyecto, en un contexto de grandes desafíos técnicos y deportivos.
Franco Colapinto atraviesa un momento clave en su carrera deportiva.
De cara al inicio de la nueva temporada de Fórmula 1, el piloto argentino se mostró motivado, confiado y con una fuerte sensación de pertenencia dentro del equipo, tras participar activamente en la preparación del flamante monoplaza que ya se encuentra listo para los test de pretemporada.
Durante la presentación oficial del auto, Colapinto expresó su entusiasmo por encarar, por primera vez, un campeonato completo desde el inicio, una experiencia que considera determinante para su desarrollo como piloto en la máxima categoría del automovilismo mundial.
“Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una verdadera pretemporada, para prepararme de la mejor manera para una temporada completa, y hacerlo desde los primeros ensayos y la primera carrera”, señaló el argentino.
En ese sentido, remarcó la importancia de llegar al inicio del campeonato con una base sólida de trabajo previo, algo que no había podido experimentar en temporadas anteriores.
“Es muy importante para mí, porque me siento realmente involucrado en el proyecto y eso me permite trabajar duro desde el inicio con todo el equipo”, agregó, subrayando el valor del trabajo conjunto y la planificación a largo plazo.
Colapinto también hizo referencia a los desafíos técnicos que presenta el nuevo vehículo y a las exigencias propias de la categoría. “Tuvimos la oportunidad de conocer el auto y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que conocí anteriormente, y creo que es así para la mayoría de los pilotos”, explicó.
En ese contexto, destacó que el proceso de adaptación será clave en las primeras competencias: “Hay nuevas sutilezas que dominar y desafíos inéditos que afrontar para extraer el máximo del paquete, y lo encuentro apasionante”.
Más allá del plano individual, el piloto argentino puso el foco en el trabajo del equipo y en la ambición compartida de ser competitivos. “Siento que todo el equipo está extremadamente motivado para realizar una buena temporada”, afirmó.
Con una mirada realista pero optimista, Colapinto concluyó: “Intentaré aprender lo máximo posible en las primeras carreras y seguir progresando. Espero que eso nos permita ser competitivos como equipo”.
De esta manera, el argentino encara una etapa decisiva en su carrera dentro de la Fórmula 1, con expectativas altas, compromiso total y la convicción de que el trabajo sostenido desde el inicio será fundamental para alcanzar los objetivos propuestos.