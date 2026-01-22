McLaren retrasa su debut en pista y apuesta a maximizar el potencial del MCL40
El equipo bicampeón del mundo decidió no participar en el primer día de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona para extender al máximo el desarrollo de su nuevo monoplaza. El equipo británico explicó que la estrategia apunta a optimizar el rendimiento global del MCL40 en el inicio de la temporada 2026.
McLaren no saldrá a pista en la jornada inaugural del test de pretemporada de Fórmula 1 en Barcelona, una decisión planificada y estratégica que responde a un objetivo claro: aprovechar cada día disponible para el desarrollo del MCL40, su monoplaza para la temporada 2026.
Mientras equipos como Audi, Cadillac, Racing Bulls, Alpine y otros ya han puesto en pista sus nuevos modelos en eventos privados de shakedown, la escudería de Woking optó por un enfoque diferente.
El circuito de Barcelona-Catalunya estará reservado para las pruebas oficiales a partir del 26 de enero, con cinco días disponibles, de los cuales cada equipo puede utilizar solo tres.
Más tiempo en fábrica antes de salir a pista
McLaren decidió saltarse el primer día del test y comenzar su programa en la segunda o tercera jornada. En los días previos, el equipo estará concentrado en recuperar el MCL40 desde las instalaciones de AVL en Graz, donde el coche fue sometido a exhaustivas pruebas en el banco dinamométrico de la firma de ingeniería austríaca.
Antes de iniciar el programa completo de ensayos, el monoplaza realizará un shakedown en Barcelona, rodando con una decoración provisional, ya que la presentación oficial del diseño definitivo del equipo está prevista para el 9 de febrero.
El director del equipo, Andrea Stella, confirmó el plan y explicó los motivos detrás de la decisión. “Planeamos comenzar a probar en el día dos o en el día tres. No estaremos en pista el primer día porque queríamos darnos el mayor tiempo posible para el desarrollo”, señaló.
Stella remarcó que la normativa permite utilizar tres de los cinco días disponibles y que McLaren aprovechará ese margen completo. “Comenzaremos en el día dos o en el día tres y probaremos durante tres días”, precisó.
Un equilibrio entre desarrollo y rendimiento final
Según explicó Stella, el carácter dinámico del proceso de diseño para 2026 fue determinante. El equipo continúa encontrando ganancias de rendimiento casi a diario, lo que llevó a retrasar la salida a pista hasta el último momento razonable.
“El desarrollo estaba avanzando tan rápido que cada día adicional aportaba algo más de rendimiento”, explicó. En ese sentido, reconoció que otros equipos que ya completaron shakedowns pueden comenzar antes en Barcelona, pero consideró que hacerlo también implica cerrar el diseño demasiado pronto.
“Si sales temprano a pista tienes tranquilidad porque obtienes información antes, pero al mismo tiempo puedes haber comprometido el diseño del coche. Siempre hay un equilibrio entre el tiempo de desarrollo y el rendimiento final”, analizó.
Stella subrayó además que las evoluciones continuarán incluso después de los tests. “Habrá actualizaciones en prácticamente todos los coches entre las pruebas y la primera carrera, e incluso entre el test de Barcelona y el inicio del campeonato”, sostuvo.
Con todo, McLaren considera que su enfoque es el más adecuado dentro de la economía general de la temporada.
“Pensamos que era importante lanzar el coche con el paquete y la configuración más competitivos posibles. Por eso llevamos los plazos al límite, pero dentro de un margen muy manejable. Estamos según lo previsto y no sentimos ninguna urgencia por probar el primer día”, concluyó Stella.
Con esta estrategia, McLaren apuesta a llegar mejor preparado, aunque más tarde, a una temporada 2026 que promete ser una de las más exigentes y abiertas de los últimos años.