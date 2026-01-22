Confirmaron su ausencia en el primer día de tests

McLaren retrasa su debut en pista y apuesta a maximizar el potencial del MCL40

El equipo bicampeón del mundo decidió no participar en el primer día de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona para extender al máximo el desarrollo de su nuevo monoplaza. El equipo británico explicó que la estrategia apunta a optimizar el rendimiento global del MCL40 en el inicio de la temporada 2026.