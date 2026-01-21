Fórmula 1

Audi presiona a la FIA por la legalidad de los motores Mercedes y Red Bull

La polémica por la relación de compresión de los motores híbridos 2026 sigue creciendo en la Fórmula 1. Audi se sumó a las demandas para que la FIA aclare las sospechas sobre Mercedes y Red Bull, que supuestamente habrían aprovechado lagunas de la normativa. La disputa recuerda a controversias históricas como los “difusores dobles” de 2009, y abre un debate sobre la igualdad competitiva y la interpretación de las reglas técnicas.