El Autódromo Oscar y Juan Gálvez inicia su transformación para recibir MotoGP 2027

La remodelación del autódromo comenzó con la demolición de los viejos boxes y la construcción de un moderno edificio que alojará 32 boxes de 7 metros de frente cada uno, con 12.047 m² cubiertos y 6.214 m² descubiertos.
El Gobierno de la Ciudad comenzó la primera etapa del plan de modernización del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con obras que incluyen la construcción de nuevos boxes, ampliación de la pista y tecnología de última generación. El objetivo es volver a recibir el MotoGP en 2027 y preparar el circuito para la posible llegada de la Fórmula 1, generando más de 5.000 puestos de trabajo y posicionando a Buenos Aires como un polo internacional del automovilismo.
Bajo la torre de control se ubicarán áreas técnicas y administrativas, mientras que el paddock también será renovado con una estética moderna y funcional, que reflejará la identidad del circuito y de la Ciudad de Buenos Aires.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que las obras no solo apuntan a recibir al MotoGP, sino también a preparar el autódromo para la posible llegada de la Fórmula 1.
“Cada vez que corre una categoría internacional, la Ciudad recibe una inversión superior a 150 millones de dólares, generando empleo para los porteños y consolidando el desarrollo del Sur”, señaló.
La empresa AUSA supervisa los trabajos, adjudicados a INMAC Ingeniería y Arquitectura SA – SE.MI. SA, y la planificación técnica del proyecto está a cargo de Tilke Engineers & Architects, liderada por Hermann Tilke, especialista en diseño y modernización de circuitos internacionales.
Una de las transformaciones más importantes será en la pista, que pasará de los actuales 9,5 metros de ancho a 12 metros a lo largo de toda su extensión, salvo en la recta principal, que se mantendrá en 15 metros.
Se incorporarán nuevas curvas de baja y alta velocidad, con una longitud total aproximada de 4.300 metros y rectas de entre 800 y 1.000 metros, lo que permitirá velocidades superiores a los 300 km/h.
El diseño también contempla las necesidades de los vehículos híbridos, con zonas de frenado estratégicas para la recarga de baterías.
Se colocarán 3.120 metros de pianos y un pavimento asfáltico especialmente diseñado, mientras que la calle de boxes será ensanchada y equipada con nuevo muro de boxes y sistemas de semáforos y banderas electrónicas LED homologadas por la FIA y FIM.
El secretario de Deportes, Fabián Turnes, remarcó: “El Gálvez es un emblema de la Ciudad. Nuestra apuesta es transformarlo en uno de los autódromos más modernos y completos, sin perder la mística que lo convirtió en la catedral del automovilismo argentino”.
El proyecto también prevé mejorar la accesibilidad del autódromo, con un nuevo acceso por Avenida 27 de Febrero, que permitirá un ingreso y egreso más fluido del público. Se espera que durante el fin de semana del MotoGP, el circuito pueda recibir más de 150.000 espectadores.
Las obras se extenderán por un año, con finalización prevista para el primer trimestre de 2027, y generarán alrededor de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Esta modernización completa posicionará a Buenos Aires como un destino internacional de competencias de primer nivel, capaz de cumplir con los estándares de las máximas categorías del automovilismo y el motociclismo mundial.
En esta primera etapa, la Ciudad busca consolidar un masterplan de modernización integral, que combina infraestructura, seguridad, tecnología y experiencia del público, con la meta de reactivar el MotoGP luego de casi tres décadas y abrir la puerta a la posible Fórmula 1, fortaleciendo el perfil deportivo y turístico de la capital argentina.