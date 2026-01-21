Millonaria inversión

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez inicia su transformación para recibir MotoGP 2027

El Gobierno de la Ciudad comenzó la primera etapa del plan de modernización del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con obras que incluyen la construcción de nuevos boxes, ampliación de la pista y tecnología de última generación. El objetivo es volver a recibir el MotoGP en 2027 y preparar el circuito para la posible llegada de la Fórmula 1, generando más de 5.000 puestos de trabajo y posicionando a Buenos Aires como un polo internacional del automovilismo.