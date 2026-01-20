Fórmula 1

R26 de Audi: el monoplaza que inaugura el salto definitivo tras Sauber

Audi reveló en Berlín el R26, su primer auto como equipo oficial en la Fórmula 1 2026, con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto como pilotos. La escudería inicia una nueva etapa con Revolut como socio principal y un reglamento técnico que cambia todo.