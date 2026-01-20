Fórmula 1

Colapinto presentó la indumentaria 2026 de Alpine y un detalle encendió preguntas

Franco Colapinto apareció en redes con la nueva indumentaria de Alpine rumbo a la Fórmula 1 2026, mientras el equipo se prepara para presentar el A526 el 23 de enero en Barcelona. Un sponsor importante se habría bajado de la escudería.