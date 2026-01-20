Colapinto presentó la indumentaria 2026 de Alpine y un detalle encendió preguntas
Franco Colapinto apareció en redes con la nueva indumentaria de Alpine rumbo a la Fórmula 1 2026, mientras el equipo se prepara para presentar el A526 el 23 de enero en Barcelona. Un sponsor importante se habría bajado de la escudería.
Colapinto presentó la indumentaria 2026 de Alpine y un detalle encendió preguntas
La cuenta regresiva ya está en marcha y Alpine empezó a mover sus piezas antes de poner el auto en pista. Este lunes,Franco Colapinto apareció con la indumentaria oficial 2026 y, con una simple publicación, volvió a dejar claro que su año será seguido con lupa por el público argentino.
La presentación se hizo a través de las redes de la escudería, con imágenes del piloto argentino y también de Pierre Gasly. No hubo grandes anuncios ni un mensaje rimbombante: fue una muestra directa de la “nueva piel” con la que Alpine se mostrará puertas afuera durante la temporada.
Detalle inesperado
Pero en un deporte donde cada centímetro cuenta, un vacío también dice cosas. En la chomba difundida por el equipo no aparece el logo de Mercado Libre, una marca que había acompañado a Colapinto en el último tramo de su camino hacia la F1 y que figuraba como sponsor en temporadas recientes.
La indumentaria del año pasado llevaba varios logos de Mercado Libre. Foto: Reuters
El recorte llamó la atención porque, en el mundo de los equipos, el mapa de patrocinadores se lee como una radiografía interna. Quién sube, quién baja, quién cambia de lugar, quién desaparece. A veces es un simple ajuste comercial. Otras veces, una señal.
Por ahora, no hubo comunicación oficial sobre un final de vínculo. Y la empresa todavía figura entre los socios que Alpine muestra en su sitio institucional, un detalle que abre una ventana: la ausencia podría responder a una reconfiguración gráfica, a un cambio de ubicación o a una negociación aún en movimiento... ¿Será uno de los sponsors principales del nuevo monoplaza?
Colapinto presentó la indumentaria 2026 de Alpine y un detalle encendió preguntas
Lanzamiento en Barcelona
Hablando del auto más esperado, la exhibición de las chombas llega justo antes del gran evento: la presentación del monoplaza 2026, el A526 de Alpine, prevista para el viernes 23 de enero en Barcelona. El equipo preparó una puesta en escena fuerte, con invitados, socios y protagonistas de primera línea.
Colapinto tendrá ahí su primera gran foto oficial de la temporada completa. Ya no como aparición puntual, ni como proyecto a futuro: como parte central del relato que Alpine quiere construir para su recuperación, después de un 2025 frustrante, aunque con mucho aprendizaje.
Colapinto presentó la indumentaria 2026 de Alpine y un detalle encendió preguntas
Temporada bisagra
Para Franco, el 2026 es la palabra que pesa. Será su primer año arrancando desde el inicio como piloto titular, con la presión real de sostener rendimiento carrera tras carrera. No es solo el desafío deportivo: es el año donde se define cuánto lugar ocupará en el tablero grande.
En ese marco, una chomba puede parecer un detalle menor. Pero la Fórmula 1 vive también de símbolos. Y cuando falta un sponsor que el público ya asociaba al argentino, la lectura es inmediata: algo cambió, o está cambiando.
Colapinto lo sabe. Alpine también. Lo que sigue se verá donde importa: en la pista, cuando el ruido del marketing se apague y quede la verdad del cronómetro.