Cómo añadir el calendario de la F1 a tu celular y no perderte ninguna carrera de Colapinto

La temporada 2026 de la Fórmula 1 promete ser una de las más emocionantes del automovilismo moderno: con 24 Grandes Premios confirmados, incluido el regreso de circuitos clásicos y nuevos escenarios como el GP de España en Madrid, los fanáticos argentinos tienen muchas razones para no perderse ni una sola carrera de Franco Colapinto y el resto de la grilla.
Si sos seguidor de la F1 y querés tener todas las fechas actualizadas directamente en tu celular Android o iPhone, esta guía paso a paso te explica cómo hacerlo para que no te escape ninguna carrera de Colapinto este año.
Además, la temporada 2026 incluye carreras sprint en varios países, lo que suma más acción en fines de semana especiales.
Cómo añadir el calendario oficial de la Fórmula 1 a tu celular
1. Desde el sitio oficial de F1
Buscá el botón o enlace que dice “Add F1 calendar” (Agregar calendario).
- Outlook / Calendarios compatibles
Aceptá sincronizar y listo: todas las fechas de los Grandes Premios quedarán integradas automáticamente a tu agenda.
Todos los cambios en el calendario (como horarios o ajustes) se actualizan automáticamente si usás el enlace oficial.
2. Si usás Google Calendar (Android / Web)
Tocá el ícono de “+” (Agregar).
Seleccioná “Desde URL”/“Add by URL”.
Pegá el enlace oficial del calendario F1 (obtenido desde Formula1.com).
Confirmá y el calendario se integrará a la app.
Ideal si querés recibir notificaciones en tu celular cada vez que se acerca un Gran Premio.
3. Si usás Apple Calendar (iPhone / iPad)
Entrá a Ajustes > Calendario > Cuentas.
Elegí “Agregar cuenta” > “Otra”.
Seleccioná “Agregar suscripción a calendario”.
Guardá y abrí tu app de Calendario para ver todas las fechas.
Consejos para no perderte ninguna carrera
Activa notificaciones: configurá alertas en tu calendario para que te avise con anticipación.
Hacé ajustes por zona horaria: recordá que muchas carreras tienen horarios distintos a Argentina.
Seguimiento en vivo: además del calendario, usá la app oficial de F1 o servicios de streaming para seguir las carreras en directo.