Fórmula 1

Franco Colapinto llegó a la sede de Alpine y puso manos a la obra de cara a la temporada 2026

El piloto argentino regresó a la sede de la escudería francesa en Enstone y afirmó que está “listo y recargado” para comenzar su tercera temporada en la Fórmula 1. “Nueva era”, escribió en sus redes sociales.