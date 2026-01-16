Fórmula 1

Red Bull inicia la era Ford en la F1 con una renovada imagen para 2026

Red Bull Racing presentó en Detroit la nueva decoración de su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1, marcando el inicio de su asociación con Ford en el desarrollo de unidades de potencia. El evento simbolizó el comienzo de una etapa clave para la escudería, que afronta el mayor desafío técnico de su historia.