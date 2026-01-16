Con muchos temas por tratar...

El Comité Ejecutivo de la AFA se reunirá la semana próxima en su primer encuentro del año

El inicio de la competencia en el fútbol argentino se aproxima. En los días previos, el organismo rector vislumbra un encuentro dirigencial con diversos temas a tratar en sus instalaciones en Ezeiza. Foco puesto en las amnistías para los expulsados de 2025.