El Comité Ejecutivo de la AFA se reunirá la semana próxima en su primer encuentro del año

El inicio de la competencia en el fútbol argentino se aproxima. En los días previos, el organismo rector vislumbra un encuentro dirigencial con diversos temas a tratar en sus instalaciones en Ezeiza. Foco puesto en las amnistías para los expulsados de 2025.
El Comité Ejecutivo de la AFA ya tiene pautada una reunión entre sus dirigentes para el próximo miércoles, donde se tocarán diversos temas deportivos y disciplinarios antes de que la pelota ruede en la máxima categoría.
Los directivos tendrán su primer encuentro del año en Ezeiza en los próximos días, en la antesala del inicio de la competencia en la Liga Profesional, que en este 2026 repetirá su formato de calendario con el Apertura y el Clausura en el horizonte.
El horario de la reunión aún no se definió, pero dentro del temario se brindará una postura final sobre las posibles 'amnistías' para los jugadores, replicando las decisiones de los últimos tres inicios de año.
A su vez, fuentes del Tribunal de Disciplina mencionaron que las amnistías le corresponden al Comité Ejecutivo, en un marco donde ya se han hecho costumbre estas retractaciones en torno a sanciones y una "limpieza" para el comienzo de una nueva temporada, más aún en un año mundialista.
A diferencia del año pasado, donde por ejemplo se le otorgó el perdón a aquellos futbolistas con hasta cuatro fechas de suspensión en casos leves al cierre del calendario anterior, en esta ocasión la postura del órgano de la AFA se encaminaría a una única fecha, sancionando a los profesionales con múltiples partidos de suspensión.
La extensión de esta medida abarcaría a todas las competencias que están bajo la órbita de la casa madre, por lo que tendría vigencia tanto en partidos de liga como en la Copa Argentina, en todas las divisionales. Este escenario afectaría, por ejemplo, a Estudiantes de La Plata.
El 'Pincha', que tiene sanciones de dos partidos para sus once titulares por el recordado 'espaldarazo' en el Gigante de Arroyito el pasado noviembre contra Rosario Central, perdería a estos jugadores tanto en su estreno copero ante Ituzaingó el 19 de enero como en el debut liguero frente a Independiente el día 23 en Avellaneda.
A tan sólo diez días de la confirmación del cronograma con los días y horarios correspondientes del Torneo Apertura 2026, la Liga Profesional anunció este jueves las primeras modificaciones en la programación.
Las mismas son correspondientes a los duelos San Lorenzo-Lanús y Racing-Rosario Central. Por "cuestiones organizativas" la entidad encargada de la Primera División reveló los detalles a través de sus redes sociales.
Por la fecha 1, el duelo programado para el viernes 23 de enero entre el Ciclón y el Granate en el Nuevo Gasómetro se atrasará un poco y pasará de las 17:45 a las 19 horas. De cara a la segunda jornada, el enfrentamiento entresemana de la Academia con el Canalla previsto para el miércoles 28 de enero no mutará de día, sino de horario: pasará de 18 a las 19 en el Cilindro de Avellaneda.
El Torneo Apertura iniciará el próximo jueves 22 de enero con el partido entre Aldosivi y Defensa y Justicia a las 17 horas y en la ciudad de Mar del Plata. La fecha inicial se compondrá también por grandes encuentros como el ya mencionado San Lorenzo-Lanús, Independiente-Estudiantes de La Plata en Avellaneda, Barracas-River en el Claudio Tapia, Gimnasia-Racing en El Bosque y Boca-Riestra.