Mantiene el blanco tradicional

Identidad consolidada: Racing Bulls presenta su decoración para la temporada 2026

Racing Bulls dio a conocer la decoración de su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1 y decidió mantener la exitosa base blanca que lo identificó el último año. Con una alineación renovada y el respaldo de sus principales socios, el equipo anglo-italiano apuesta a la continuidad tras igualar su mejor resultado histórico en 2025.