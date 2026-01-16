#HOY:

Identidad consolidada: Racing Bulls presenta su decoración para la temporada 2026

Racing Bulls dio a conocer la decoración de su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1 y decidió mantener la exitosa base blanca que lo identificó el último año. Con una alineación renovada y el respaldo de sus principales socios, el equipo anglo-italiano apuesta a la continuidad tras igualar su mejor resultado histórico en 2025.

Racing Bulls presentó oficialmente la nueva combinación de colores de su monoplaza para la campaña 2026 de Fórmula 1, ratificando su apuesta por una librea predominantemente blanca.

La decisión responde al impacto positivo que tuvo el diseño en la temporada pasada, tanto en términos de identidad visual como de aceptación entre los aficionados.

El esquema mantiene el blanco como color base, complementado con detalles en negro y azul, una paleta sobria que refuerza la imagen del equipo y le otorga continuidad a un concepto que ya se consolidó dentro del paddock.

Nueva alineación y respaldo comercial

El coche será conducido por Liam Lawson, quien afrontará su primera temporada completa con el equipo, y por el joven Arvid Lindblad, único debutante de la grilla 2026, que asciende como piloto titular tras la promoción de Isack Hadjar al equipo principal de Red Bull.

En el plano comercial, Racing Bulls conserva a sus patrocinadores principales, Visa y Cash App, que continúan ocupando los espacios más destacados de la carrocería.

Además, las nuevas rayas azules en la cubierta del motor y los pontones laterales representan un guiño al flamante socio en materia de unidades de potencia: Ford.

Objetivos claros tras igualar su mejor campaña

El equipo anglo-italiano viene de finalizar sexto en el campeonato de constructores 2025, igualando su mejor desempeño histórico en la Fórmula 1.

Uno de los puntos más altos de la temporada fue el tercer puesto logrado por Hadjar en el Gran Premio de Holanda, que significó el sexto podio en la historia de la escudería.

De cara a 2026, Racing Bulls mantiene a Alan Permane como director del equipo, luego de haber asumido el cargo a mitad de la temporada pasada tras la salida de Laurent Mekies, hoy al frente de Red Bull.

Con estabilidad en su estructura y una identidad ya definida, el equipo buscará dar un nuevo paso adelante en la máxima categoría.

Fórmula 1
Automovilismo
Estados Unidos

