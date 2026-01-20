Previo a los test de pretemporada

Primer rugido del VCARB03: Racing Bulls inició el camino del F1 2026 en Imola

Racing Bulls completó las primeras vueltas en pista de su monoplaza 2026, el VCARB03, durante el shakedown realizado en Imola. El equipo aprovechó los 15 kilómetros reglamentarios para verificar sistemas y preparar el día de rodaje.