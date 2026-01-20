Primer rugido del VCARB03: Racing Bulls inició el camino del F1 2026 en Imola

Racing Bulls dio este miércoles el primer paso concreto rumbo a la temporada 2026 de Fórmula 1 al estrenar en pista el VCARB03 en el circuito de Imola.
Racing Bulls completó las primeras vueltas en pista de su monoplaza 2026, el VCARB03, durante el shakedown realizado en Imola. El equipo aprovechó los 15 kilómetros reglamentarios para verificar sistemas y preparar el día de rodaje.
En un contexto marcado por condiciones climáticas inestables, el equipo utilizó los 15 kilómetros habilitados por el reglamento para el shakedown y confirmó que el nuevo monoplaza no presentó inconvenientes técnicos relevantes.
El debut se produjo en un ambiente casi reservado, con un cielo cubierto, lluvias intermitentes y la típica neblina invernal de Emilia-Romaña. En ese marco, el rugido del V6 desarrollado por Red Bull Powertrains en asociación con Ford Racing rompió el silencio del parque Acque Minerali, anticipando el inicio de una nueva etapa para la escudería de Faenza.
Luego de algunos ajustes iniciales durante la mañana, el VCARB03 salió a pista por primera vez a las 12:26, completando tres vueltas al trazado italiano —un total de 4.909 metros por giro— para alcanzar el kilometraje máximo permitido en esta instancia.
El objetivo principal de la sesión fue verificar el correcto funcionamiento de los distintos sistemas del auto, sin buscar tiempos ni evaluaciones de rendimiento. Tras completar el programa previsto, el monoplaza regresó a boxes para las inspecciones de rutina antes del próximo compromiso en pista.
El auto lució la decoración presentada el pasado 15 de enero en Detroit, Michigan, y se mostró muy similar a los renders difundidos previamente por el equipo. Entre los aspectos más destacados del diseño se encuentran el airscope de forma trapezoidal, el morro alineado con el plano principal del alerón delantero y las bocas de los pontones, notablemente estrechas.
También llamó la atención la configuración de suspensiones push-rod tanto en el eje delantero como en el trasero, además del tirante inferior ubicado por delante de la suspensión posterior. Esta especificación será la que Racing Bulls utilizará en el próximo shakedown previsto en Barcelona, a finales de enero.
Durante la jornada, el equipo empleó los neumáticos Full Wet de demostración suministrados por Pirelli, tal como lo exige el reglamento para este tipo de pruebas, y volverá a utilizarlos en la próxima salida a pista.
En aproximadamente 24 horas, el VCARB03 volverá al asfalto de Imola para completar el día de rodaje oficial, en el que el reglamento permite recorrer hasta 200 kilómetros. Allí, Liam Lawson y Arvid Lindblad podrían repartirse el kilometraje para obtener las primeras referencias reales del monoplaza antes de los ensayos colectivos.
Para Lawson, la temporada 2026 será su segundo año completo en la Fórmula 1 y un punto clave en su proyección dentro del equipo. Lindblad, en tanto, se prepara para su debut absoluto en la categoría tras competir en la FIA Fórmula 2 en 2025, siendo el único rookie confirmado y una de las grandes apuestas del programa Red Bull.
Con este estreno, Racing Bulls —junto a Red Bull Racing— reafirma su vínculo con Ford Racing y da inicio formal a su preparación para un campeonato 2026 que marcará una nueva era técnica en la Fórmula 1.