El A526 toma forma: Alpine tendría listo su plan para la primera prueba en pista

Mientras la Fórmula 1 transita los días previos a los test colectivos que se desarrollarán del 26 al 30 de enero en el circuito de Barcelona, Alpine sería uno de los equipos que anticipará su debut en pista.
Alpine ya tendría delineado el cronograma para la primera puesta en pista del A526, el monoplaza con el que afrontará la temporada 2026 de Fórmula 1. Según adelantó el medio italiano Auto Racer, el shakedown se realizaría el 22 de enero en Silverstone, como paso previo a los ensayos comunitarios de Barcelona.
Tras no poder concretar su primer intento de shakedown, la escudería francesa ya tendría una fecha tentativa para el estreno del A526.
De acuerdo con Auto Racer, el equipo con base en Enstone realizará su primera prueba el próximo 22 de enero en Silverstone.
Al día siguiente está prevista la presentación oficial de la escudería, antes de trasladarse a España para llevar adelante ensayos a puertas cerradas en el trazado catalán.
Según el medio italiano, Alpine definió con precisión los objetivos del shakedown en el circuito inglés.
Las tareas estarán enfocadas principalmente en la evaluación de la unidad de potencia Mercedes-Benz, la verificación del correcto funcionamiento de todos los sistemas y la correlación de los datos obtenidos en pista con la información del simulador.
Este primer contacto con el asfalto servirá también para validar el trabajo acumulado durante meses de desarrollo, un aspecto clave en una temporada marcada por el ingreso de un nuevo reglamento técnico y la necesidad de afinar cada detalle desde el inicio.
La estrategia adoptada por Alpine durante 2025, bajo la conducción de Flavio Briatore, de priorizar el desarrollo del proyecto 2026 y limitar la evolución del A525, podría ofrecer beneficios tempranos.
El A526 acumula numerosas horas de trabajo en el túnel de viento desde febrero, y en la recta final de la temporada pasada el director técnico David Sánchez centró todos los esfuerzos en el nuevo monoplaza.
Además, el auto francés sería, junto al de Audi, uno de los pocos que comenzaría la temporada cerca del peso mínimo reglamentario de 768 kilogramos.
En un contexto donde varios equipos iniciarían el año con sobrepeso, este aspecto podría representar una ventaja competitiva inicial. A esto se suma la elección de un diseño más agresivo, que refuerza la expectativa en torno al rendimiento del A526 en el arranque de una nueva era de la Fórmula 1.