Fórmula 1

El A526 toma forma: Alpine tendría listo su plan para la primera prueba en pista

Alpine ya tendría delineado el cronograma para la primera puesta en pista del A526, el monoplaza con el que afrontará la temporada 2026 de Fórmula 1. Según adelantó el medio italiano Auto Racer, el shakedown se realizaría el 22 de enero en Silverstone, como paso previo a los ensayos comunitarios de Barcelona.