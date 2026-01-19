Lanús goleó a Sarmiento de La Banda y avanzó en la Copa Argentina

Lanús goleó 4-1 a Sarmiento de La Banda, en un encuentro correspondiente a la instancia de 32avos de final de la Copa Argentina, disputado este miércoles, en sede neutral, y selló su clasificación a la próxima ronda del certamen.
El Granate se impuso 4-1 en los 32avos de final, con un doblete de Marcelino Moreno y una sólida actuación en el segundo tiempo para sellar la clasificación.
Los goles del Granate fueron convertidos por Marcelino Moreno, quien abrió el marcador de penal sobre el cierre del primer tiempo y luego volvió a anotar en la segunda mitad, y por Rodrigo Castillo, mientras que Alfredo Israel Roldán marcó el descuento para el conjunto santiagueño.
Durante la primera mitad, el desarrollo fue equilibrado, con Lanús manejando la posesión pero sin demasiada profundidad, ante un Sarmiento de La Banda ordenado y atento para cortar los circuitos ofensivos. El partido parecía encaminarse al descanso sin goles, hasta que a los 44 minutos, el árbitro sancionó un penal para el Granate. Marcelino Moreno se hizo cargo de la ejecución y no falló, para poner el 1-0 antes del entretiempo.
En el complemento, el encuentro ganó en intensidad y emociones. A los 13 minutos del segundo tiempo, Alfredo Israel Roldán aprovechó una situación favorable y estableció el 1-1, generando sorpresa y renovando las ilusiones del conjunto de La Banda. La reacción de Lanús fue inmediata: a los 16 minutos, Rodrigo Castillo apareció en el área para marcar el 2-1 y devolverle la ventaja al equipo bonaerense. Con el correr de los minutos, el Granate hizo valer su jerarquía y estiró la diferencia. A los 29 minutos del segundo tiempo, Marcelino Moreno volvió a aparecer en el marcador y selló su doblete, mientras que sobre el cierre del encuentro Lanús terminó de liquidar la historia con una actuación sólida que reflejó la diferencia entre ambos equipos.
Con este triunfo, Lanús avanzó a la siguiente instancia de la Copa Argentina y continúa su camino en el certamen con una actuación convincente.