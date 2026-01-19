Varrone dejó señales positivas en los ensayos previos a las 24 Horas de Daytona

Nicolás Varrone comenzó su preparación para las 24 Horas de Daytona, que se disputarán el 24 y 25 de enero y abrirán oficialmente la temporada 2026 del IMSA WeatherTech SportsCar Championship.
Nicolás Varrone completó un sólido fin de semana de pruebas con el Corvette Z06 GT3.R de Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports, en la antesala de su cuarta participación en las 24 Horas de Daytona. En paralelo, Franco Girolami inició su camino en la Michelin Pilot Challenge, sumando rodaje y sensaciones positivas en su debut en el automovilismo estadounidense.
El argentino participó de los tres días de ensayos oficiales en el trazado estadounidense al mando del Chevrolet Corvette Z06 GT3.R Nº 4, dentro de la competitiva clase GTD Pro.
La actividad del viernes incluyó dos prácticas. En la primera, el Corvette se ubicó 10º a 0s572 del mejor registro, con Nicky Catsburg como el más rápido del trío y Varrone a sólo 0s147 del neerlandés.
En la segunda sesión, la tripulación avanzó al 6º puesto gracias al tiempo de Tommy Milner (1m48s175), con el piloto argentino apenas 0s018 por detrás de su compañero estadounidense.
El sábado se desarrollaron tres nuevas tandas. En la primera, Varrone llevó al Corvette al 5º lugar con un registro de 1m47s867, quedando a 0s255 de la punta.
La segunda práctica tuvo a Catsburg como el más veloz de la clase GTD Pro, mientras que en la exigente tanda nocturna el equipo finalizó 8º, con Milner marcando el mejor tiempo del trío y Varrone nuevamente muy cerca, a apenas 0s053.
El domingo, último día de actividad, el Corvette Nº 4 sólo giró en la primera de las dos prácticas previstas, ya que la sesión final estuvo reservada a pilotos con categorización FIA Bronce. Catsburg fue el más rápido del equipo con 1m47s893, ubicándose 7º, mientras que Varrone quedó a 0s323 del neerlandés, confirmando un rendimiento consistente a lo largo del fin de semana.
Las siete prácticas disputadas en Daytona tuvieron como referencia al Mercedes-AMG GT3 Nº 75 del equipo 75 Express, que dominó cada jornada con Chaz Mostert, Will Power y Kenny Habul alternándose en la cima.
Aun así, el balance para Corvette fue positivo: Catsburg marcó la mejor vuelta entre los seis pilotos de la marca en GTD Pro (1m47s810), con Varrone como segundo mejor, a sólo 0s057.
En paralelo, Franco Girolami vivió su primera experiencia oficial en Estados Unidos dentro de la Michelin Pilot Challenge. El argentino comparte el Cupra León VZ TCR Nº 99 del Víctor González Racing con Tyler González y, para la fecha inaugural —una exigente carrera de cuatro horas—, también con el italiano Filippo Barberi.
La categoría, que reúne 15 autos en la clase TCR, desarrolló cinco entrenamientos. Tras un viernes de adaptación, el trío dio un salto de rendimiento el sábado, ubicándose 3º y 2º en las dos tandas disputadas.
La última práctica del domingo estuvo dedicada al trabajo de cambio de pilotos, sin registro de tiempos, cerrando un fin de semana enfocado en la puesta a punto y la preparación para la competencia.