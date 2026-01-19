#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
IMSA

Varrone dejó señales positivas en los ensayos previos a las 24 Horas de Daytona

Nicolás Varrone completó un sólido fin de semana de pruebas con el Corvette Z06 GT3.R de Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports, en la antesala de su cuarta participación en las 24 Horas de Daytona. En paralelo, Franco Girolami inició su camino en la Michelin Pilot Challenge, sumando rodaje y sensaciones positivas en su debut en el automovilismo estadounidense.

IMSA: balance alentador para Varrone y primeros pasos de Girolami en Estados Unidos.IMSA: balance alentador para Varrone y primeros pasos de Girolami en Estados Unidos.
Seguinos en
Por: 

Nicolás Varrone comenzó su preparación para las 24 Horas de Daytona, que se disputarán el 24 y 25 de enero y abrirán oficialmente la temporada 2026 del IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Jan 26, 2025; Daytona Beach, FL, USA; Corvette Racing by Pratt Miller Motorsport Corvette Z06 GT3.R of Tommy Milner,, Nicky Catsburg, and Nico Varrone (4) during the Rolex 24 at Daytona International Speedway. Mandatory Credit: Jasen Vinlove-Imagn ImagesIMSA: balance alentador para Varrone y primeros pasos de Girolami en Estados Unidos

El argentino participó de los tres días de ensayos oficiales en el trazado estadounidense al mando del Chevrolet Corvette Z06 GT3.R Nº 4, dentro de la competitiva clase GTD Pro.

La actividad del viernes incluyó dos prácticas. En la primera, el Corvette se ubicó 10º a 0s572 del mejor registro, con Nicky Catsburg como el más rápido del trío y Varrone a sólo 0s147 del neerlandés.

Mirá tambiénHaas presentó el VF-26, su primer Fórmula 1 bajo el sello de Toyota Gazoo Racing

En la segunda sesión, la tripulación avanzó al 6º puesto gracias al tiempo de Tommy Milner (1m48s175), con el piloto argentino apenas 0s018 por detrás de su compañero estadounidense.

Jan 26, 2025; Daytona Beach, FL, USA; A detailed view of the heat vapors coming off if the Corvette Racing by Pratt Miller Motorsport Corvette Z06 GT3.R of Tommy Milner,, Nicky Catsburg, and Nico Varrone (4) during the Rolex 24 at Daytona International Speedway. Mandatory Credit: Jasen Vinlove-Imagn ImagesIMSA: balance alentador para Varrone y primeros pasos de Girolami en Estados Unidos.

Ritmo sostenido y registros competitivos

El sábado se desarrollaron tres nuevas tandas. En la primera, Varrone llevó al Corvette al 5º lugar con un registro de 1m47s867, quedando a 0s255 de la punta.

Mirá tambiénIndependiente Rivadavia arrancó con triunfo la defensa del título en la Copa Argentina

La segunda práctica tuvo a Catsburg como el más veloz de la clase GTD Pro, mientras que en la exigente tanda nocturna el equipo finalizó 8º, con Milner marcando el mejor tiempo del trío y Varrone nuevamente muy cerca, a apenas 0s053.

El domingo, último día de actividad, el Corvette Nº 4 sólo giró en la primera de las dos prácticas previstas, ya que la sesión final estuvo reservada a pilotos con categorización FIA Bronce. Catsburg fue el más rápido del equipo con 1m47s893, ubicándose 7º, mientras que Varrone quedó a 0s323 del neerlandés, confirmando un rendimiento consistente a lo largo del fin de semana.

Estreno de Girolami en la Michelin Pilot Challenge

Las siete prácticas disputadas en Daytona tuvieron como referencia al Mercedes-AMG GT3 Nº 75 del equipo 75 Express, que dominó cada jornada con Chaz Mostert, Will Power y Kenny Habul alternándose en la cima.

Jan 26, 2025; Daytona Beach, FL, USA; Corvette Racing by Pratt Miller Motorsport Corvette Z06 GT3.R of Tommy Milner,, Nicky Catsburg, and Nico Varrone (4) during the Rolex 24 at Daytona International Speedway. Mandatory Credit: Jasen Vinlove-Imagn ImagesIMSA: balance alentador para Varrone y primeros pasos de Girolami en Estados Unidos

Aun así, el balance para Corvette fue positivo: Catsburg marcó la mejor vuelta entre los seis pilotos de la marca en GTD Pro (1m47s810), con Varrone como segundo mejor, a sólo 0s057.

Mirá tambiénLanús goleó a Sarmiento de La Banda y avanzó en la Copa Argentina

En paralelo, Franco Girolami vivió su primera experiencia oficial en Estados Unidos dentro de la Michelin Pilot Challenge. El argentino comparte el Cupra León VZ TCR Nº 99 del Víctor González Racing con Tyler González y, para la fecha inaugural —una exigente carrera de cuatro horas—, también con el italiano Filippo Barberi.

La categoría, que reúne 15 autos en la clase TCR, desarrolló cinco entrenamientos. Tras un viernes de adaptación, el trío dio un salto de rendimiento el sábado, ubicándose 3º y 2º en las dos tandas disputadas.

La última práctica del domingo estuvo dedicada al trabajo de cambio de pilotos, sin registro de tiempos, cerrando un fin de semana enfocado en la puesta a punto y la preparación para la competencia.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Automovilismo
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro