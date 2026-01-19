IMSA

Varrone dejó señales positivas en los ensayos previos a las 24 Horas de Daytona

Nicolás Varrone completó un sólido fin de semana de pruebas con el Corvette Z06 GT3.R de Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports, en la antesala de su cuarta participación en las 24 Horas de Daytona. En paralelo, Franco Girolami inició su camino en la Michelin Pilot Challenge, sumando rodaje y sensaciones positivas en su debut en el automovilismo estadounidense.