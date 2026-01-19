Independiente Rivadavia arrancó con triunfo la defensa del título en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia superó 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires en el estadio La Pedrera, de San Luis, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, y dio el primer paso en la defensa del título obtenido en la temporada pasada.
Los goles de Independiente Rivadavia fueron convertidos por Álex Arce, quien abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo, y por Gonzalo Alejandro Ríos, que selló el triunfo a los 27 minutos del segundo tiempo, asegurando el pase del conjunto mendocino a la siguiente instancia de la Copa Argentina, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Con este resultado, avanzó a la siguiente ronda de la Copa Argentina y en la próxima instancia se enfrentará al ganador del cruce entre Tigre y Claypole, que se disputará el martes 17 de febrero, con sede y horario a confirmar.
Desde el inicio del encuentro, el conjunto mendocino asumió el protagonismo y mostró mayor decisión en campo rival. Con presión alta, buen manejo de la pelota y profundidad por las bandas, Independiente Rivadavia comenzó a inclinar el desarrollo a su favor ante un Estudiantes que apostó a replegarse y salir de contra. Esa superioridad se reflejó en el marcador a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Álex Arce apareció en el área para definir con precisión y abrir el marcador, dándole tranquilidad a su equipo antes del descanso. Con la ventaja mínima, la Lepra controló el ritmo del juego y se fue al entretiempo en ganancia.
En el complemento, Estudiantes intentó adelantarse en el campo en busca del empate, pero dejó espacios que Independiente Rivadavia supo aprovechar con inteligencia. El equipo de Berti manejó los tiempos, sostuvo el orden defensivo y lastimó cada vez que encontró espacios en ataque. A los 27 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Alejandro Ríos sentenció el encuentro al marcar el 2-0, tras una buena jugada colectiva que terminó de sellar una actuación convincente del conjunto mendocino.