Haas presentó el VF-26, su primer Fórmula 1 bajo el sello de Toyota Gazoo Racing

El equipo estadounidense Haas dio a conocer las primeras imágenes del VF-26, el monoplaza con el que competirá en la temporada 2026 de Fórmula 1 y que marca el inicio de su asociación con Toyota Gazoo Racing. El nuevo coche combina continuidad técnica, una librea renovada y la expectativa que generan los profundos cambios reglamentarios.
Comienza una nueva era: Haas reveló el VF-26 con Toyota Gazoo Racing como socio principal
Fiel a su tradición, Haas eligió presentar su nuevo monoplaza mediante la difusión de imágenes oficiales antes de su debut en pista. El VF-26 deja ver las líneas generales del coche que rodará por primera vez durante el shakedown previsto en el circuito de Montmeló, en Barcelona.
Desde el punto de vista técnico, el equipo mantiene soluciones conocidas: las suspensiones continúan siendo de tipo push-rod tanto en el eje delantero como en el trasero.
El airscope conserva su característico diseño redondeado, con un triángulo central acompañado por dos entradas laterales. En la zona de los pontones se destacan las branquias superiores, un recurso que recuerda al Ferrari F1-75 de 2022, aunque se trata de un área que seguramente evolucionará a lo largo del calendario en función de los circuitos y las condiciones climáticas.
Toyota Gazoo Racing, el nuevo eje del proyecto Haas
La principal novedad del VF-26 es visual y estratégica. La librea mantiene los colores tradicionales del equipo —blanco, rojo y negro—, pero reorganizados para resaltar la fuerte presencia de Toyota Gazoo Racing, nuevo patrocinador principal de la escudería.
La llegada de TGR no es un simple acuerdo comercial. La división deportiva de Toyota decidió redirigir recursos de otros programas del automovilismo hacia la Fórmula 1, reforzando su compromiso con el proyecto liderado por Ayao Komatsu y reemplazando a MoneyGram como socio central.
Esta alianza marca un punto de inflexión para Haas, que busca consolidarse en un competitivo pelotón medio bajo el nuevo reglamento técnico.
Expectativas, reglamento nuevo y continuidad en los pilotos
Gene Haas, fundador y propietario del equipo, destacó el desafío que supuso trabajar en paralelo sobre la temporada 2025 y el desarrollo del coche de 2026.
“La pretemporada será fundamental para entender el potencial de estos monoplazas y cómo se adaptarán a ellos los pilotos, los ingenieros y todo el equipo”, señaló, subrayando la importancia de mantener continuidad tanto en el área técnica como en la alineación de pilotos.
En ese sentido, Haas afrontará la temporada con Esteban Ocon y Oliver Bearman.
Para el francés, será una oportunidad de afianzarse tras su primer año completo en Banbury, mientras que el británico encarará su segundo curso en la Fórmula 1 con el objetivo de capitalizar su talento y reducir los errores propios de la juventud. Bearman, piloto vinculado a Ferrari, buscará consolidar su crecimiento y dar un salto de calidad.
Por su parte, Ayao Komatsu remarcó el esfuerzo realizado por todo el equipo para llegar a tiempo con el VF-26 y la importancia de las primeras pruebas en Barcelona y Baréin. Con la mirada puesta en Australia, el director del equipo reconoció que el tiempo en pista será clave para entender el verdadero alcance de las nuevas regulaciones y el lugar que Haas podrá ocupar en la parrilla.