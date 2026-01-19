De cara a la temporada 2026

Haas presentó el VF-26, su primer Fórmula 1 bajo el sello de Toyota Gazoo Racing

El equipo estadounidense Haas dio a conocer las primeras imágenes del VF-26, el monoplaza con el que competirá en la temporada 2026 de Fórmula 1 y que marca el inicio de su asociación con Toyota Gazoo Racing. El nuevo coche combina continuidad técnica, una librea renovada y la expectativa que generan los profundos cambios reglamentarios.