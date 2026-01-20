Seba Báez estiro el buen arranque de año y avanzó en el Australian Open

Sebastián Báez venció al francés Giovanni Mpetshi Perricard por la primera ronda del Australian Open en cinco sets y estiró el gran comienzo de 2026.
El tenista argentino número 36 del ránking ATP se impuso por 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3 ante el ubicado en el 61° puesto a nivel mundial.
Báez llega tras un gran ATP 250 de Auckland donde alcanzó la final y perdió ante el checo Jakub Mensik, perdiendo además el invicto parcial que arrastraba luego de su desempeño en la United Cup, donde llegó a ganarle al estadounidense Taylor Fritz.
Enfrentará en la segunda ronda al argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi, 22° en el ránking, quien viene de eliminar al chileno Cristian Garín.
Este martes 20 de enero de 2026 continúa la agenda del Australian Open para los argentinos, ya con cruces de segunda ronda en el caso del cuadro de singles masculino.
Se espera que a las 21 (hora argentina), Francisco Cerúndolo enfrente al bosnio Damir Dzumhur y Thiago Tirante ante el estadounidense Tommy Paul. A las 22:10 sería el turno de Tomás Etcheverry ante el británico Arthur Ferry.
En lo que respecta a dobles, la rama masculina tuvo triunfos de las duplas de los hermanos Cerúndolo y la de Tomás Etcheverry con Camilo Ugo Carabelli en primera ronda.
En la rama femenina, Solana Sierra fue eliminada junto a Iryna Shymanovich, su dupla bielorrusa.
Desde las 22:10 de este martes debería jugar Guido Andreozzi por primera ronda junto al francés Manuel Guinard.