Tirante debutó con un triunfo ante Vukic y va por Tommy Paul en el Australian Open

El platense Thiago Tirante (103°) firmó un estreno sólido en el Australian Open 2026: derrotó al australiano Aleksandar Vukic (78°) en tres sets y se metió en la segunda ronda en Melbourne.
El triunfo llegó con autoridad y sin ceder parciales: fue 7-5, 6-2 y 6-2 en una hora y 50 minutos, en un partido que le permitió imponer ritmo desde el segundo set y manejar los momentos clave.
Tirante construyó la diferencia desde la consistencia. Tras un primer set parejo, elevó el nivel en los siguientes parciales, ajustó su plan y redujo los márgenes para un rival local que intentó sostenerse con el empuje del público.
La victoria significó un paso importante para el argentino: fue su primera alegría en el cuadro principal del torneo australiano y una nueva marca en su recorrido en Grand Slams.
En la segunda ronda lo espera el estadounidense Tommy Paul (19°), uno de los preclasificados que atraviesa el torneo con ambición y llega con antecedentes recientes de buen rendimiento en canchas rápidas.
Para Tirante será una prueba exigente: enfrente tendrá un jugador con mayor experiencia en instancias decisivas, pero también la chance de medirse en un escenario grande, con el impulso que da un debut sin fisuras.
Con este resultado, Tirante se sumó al grupo de argentinos que siguen con vida en el certamen, una señal positiva en el inicio del primer Grand Slam de la temporada, donde cada victoria ayuda a ganar aire y confianza.
El Australian Open, además, suele marcar tendencia en el arranque del calendario: los que responden rápido a la presión del estreno suelen potenciarse con el correr de las rondas, sobre todo en un torneo que exige sostener intensidad.
La historia recién empieza, pero el mensaje fue claro: Tirante llegó a Melbourne para competir en serio. Ahora, con Paul del otro lado, tendrá una medida fuerte para saber hasta dónde puede empujar su semana en Australia.