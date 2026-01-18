Debut argentino

Etcheverry y Comesaña arrancaron con el pie derecho el Australian Open

El platense superó un intenso duelo de casi cuatro horas ante Kecmanovic. Comesaña, con dificultades físicas, logró imponerse a Kypson en cuatro sets. Ugo Carabelli no pudo ante Fucsovics, cayendo en sets corridos.