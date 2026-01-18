Con dos encuentros, comienza la Copa Argentina 2026

La Copa Argentina dará este domingo el puntapié a su decimocuarta edición con el encuentro entre el último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, frente a Estudiantes de Caseros.
Inicia la decimocuarta edición de la competencia más federal del país que promete emociones en cada partido y pone en juego un cupo para la Libertadores 2027. El último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, da el puntapié inicial contra Estudiantes de Caseros. Más tarde juegan Lanús y Sarmiento de La Banda.
De esta manera, se abrirá una nuevo año de la competencia más federal, que repite su formato y contará con 64 participantes que buscarán alzarse con la gloria y clasificarse a la Copa Libertadores 2027.
La Lepra mendocina y el Pincha de Caseros volverán a verse las caras, ya que el año pasado también se cruzaron en la primera ronda.
El encuentro tendrá lugar desde las 19 de este domingo, en el Estadio Único del Parque La Pedrera de Villa Mercedes, ubicado en San Luis. El árbitro será Sebastián Zunino y será transmitido por la señal de TyC Sports.
El ganador del primer partido del 2026, esperará rival en 16avos de final entre Tigre y Claypole, aún sin fixturación.
Luego, este mismo domingo, tendrá lugar el segundo partido del torneo federal.
A las 21, Lanús enfrentará a Sarmiento de La Banda, también por los 32avos de final, en el Estadio Ciudad de Caseros.
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino buscará imponer su juego desde el inicio. El Granate, que este año disputará la Recopa y la Libertadores, intentará comenzar el año con el pie derecho y clasificarse a la segunda ronda de la competencia federal. El próximo viernes, el conjunto del Sur hará su debut en el Apertura visitando a San Lorenzo.
El elenco santiagueño, comandado por Víctor Riggio, llega a este encuentro con la ilusión de dar la sorpresa. Actualmente en el Federal A, tendrá como gran objetivo para el 2026 conseguir el ascenso a la B Nacional y llegar lo más lejos posible en la Copa Argentina, aunque para ello deberá comenzar dando un batacazo.
Bruno Amiconi será el árbitro del encuentro que también tendrá la pantalla de TyC Sports. El ganador de esta llave deberá esperar en 16avos por por Instituto de Córdoba o Atlanta.
Por el lado de los conjuntos santafesinos, tendrán que esperar para dar comienzo a su participación en el torneo federal. En el caso de Unión porque todavía no está confirmada la fecha. Mientras que Colón no jugará en esta edición.
El Tatengue tiene como rival a Agropecuario de Carlos Casares. Como fecha tentativa fue designada el 31 de marzo. Aún resta por definirse la sede, el horario y el arbitraje.
El Sabalero, en tanto, no disputará el torneo debido a su mala perfomance en la última edición de la Primera Nacional, que lo dejó afuera de los clasificados.