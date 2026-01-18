Este domingo

Con dos encuentros, comienza la Copa Argentina 2026

Inicia la decimocuarta edición de la competencia más federal del país que promete emociones en cada partido y pone en juego un cupo para la Libertadores 2027. El último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, da el puntapié inicial contra Estudiantes de Caseros. Más tarde juegan Lanús y Sarmiento de La Banda.