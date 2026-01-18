Alcaraz arrancó firme en Melbourne: venció a Walton y avanzó a la segunda ronda

El Australia Open 2026 abrió su cuadro principal con una certeza que se repite cada enero en Melbourne: cuando Carlos Alcaraz encuentra ritmo temprano, el partido se le vuelve incómodo al rival. El español debutó con un triunfo sólido ante el australiano Adam Walton, al que venció en sets corridos para meterse en la segunda ronda del primer Grand Slam del año.
El partido duró poco más de dos horas y tuvo tramos de exigencia real, sobre todo en el segundo parcial, cuando el local logró estirar puntos y complicar la lectura del murciano con golpes planos y cambios de dirección. Pero Alcaraz sostuvo el control emocional, ajustó con el saque en momentos clave y cerró el encuentro con autoridad.
El español resolvió el momento clave en el tiebreak del segundo set. Foto: Reuters
Un estreno con autoridad
Alcaraz se impuso por 6-3, 7-6 (2) y 6-2, en una presentación que combinó dominio con paciencia. El español manejó los tiempos desde el primer set, marcando la iniciativa con su derecha y eligiendo cuándo acelerar para romper el equilibrio de los intercambios largos.
Walton buscó incomodarlo desde la base, con tiros rectos y profundos, obligándolo a jugar con poco margen. Aun así, el número uno respondió con variantes y, sin necesidad de regalar espectáculo, construyó un debut que le sirve como plataforma para crecer en el torneo.
Tras el partido, Alcaraz valoró el nivel del rival y la exigencia que le propuso: “Ha sido un gran partido, me he sentido bien. Adam tiene buenos tiros y me vino bien para ser la primera ronda”, expresó, conforme con lo mostrado.
Alcaraz debutó con triunfo en sets corridos en el Australia Open 2026. Foto: Reuters
El tiebreak que inclinó la balanza
El tramo más parejo de la noche fue el segundo set, donde Walton sostuvo su servicio con mayor consistencia y obligó a resolver en un desempate. Allí, Alcaraz fue clínico: jugó con decisión, achicó el margen de error y se llevó el tiebreak por 7-2, un golpe que terminó de desarmar la resistencia del australiano.
“Él siempre estaba bien posicionado, hemos jugado puntos muy largos y sus golpes planos me costaban”, admitió el español. Y marcó un dato que no suele aparecer en la planilla: cuando el cuerpo todavía está “despertando” en primera ronda, ganar el set más apretado puede ser más importante que cualquier highlight.
El tercer parcial tuvo otra dinámica. Con el partido ya inclinado, Alcaraz subió la intensidad, soltó el brazo y cerró el duelo con mayor comodidad, confirmando que su estreno no fue una prueba de supervivencia sino un paso firme hacia lo que viene.
Adam Walton llevó exigencia en el segundo parcial, pero no pudo sostenerlo. Foto: Reuters
Próximo rival y otros resultados del día
El español ahora enfrentará al alemán Yannick Hanfmann, que avanzó tras superar al estadounidense Zachary Svajda en cuatro sets. El cruce aparece como una oportunidad para seguir ajustando sensaciones, en un torneo que exige ritmo sostenido y cabeza fría desde el inicio.
La jornada también dejó triunfos destacados en el cuadro masculino. El kazajo Aleksandr Bublik ganó en sets corridos ante Jenson Brooksby, mientras que Frances Tiafoe tuvo un debut sólido frente al australiano Jason Kubler. En otro partido cambiante, Cameron Norrie logró avanzar luego de un duelo extenso ante Benjamin Bonzi.
En clave argentina, hubo presencia repartida. Camilo Ugo Carabelli fue superado por Marton Fucsovics, mientras que Francisco Comesaña se anotó una victoria trabajada ante Patrick Kypson, en un resultado que le permite seguir sumando rodaje en el circuito grande.
Melbourne recién empieza, pero la primera ronda ya dejó un mensaje nítido: Alcaraz no vino a entrar en clima, vino a competir desde el primer día.