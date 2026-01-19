El ATP Rosario Challenger encabeza un febrero de alto impacto deportivo en la ciudad
La ciudad afrontará en febrero un calendario deportivo de primer nivel, con competencias internacionales y regionales que seguirán posicionando a la ciudad como uno de los grandes polos deportivos del país y la región. El mes estará marcado por el desarrollo del Quini 6 Rosario Challenger de tenis, el debut histórico de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas y el Torneo Panamericano de Handball Playa, una agenda que combina alto rendimiento, proyección de talentos y eventos abiertos a la comunidad.
El tenis será uno de los grandes protagonistas del mes con la disputa del Quini 6 Rosario Challenger, evento oficial del circuito internacional ATP Challenger Tour, que se jugará del 1° al 8 de febrero en las instalaciones del Jockey Club de Rosario.
El certamen reviste una importancia singular: es el único torneo categoría 125 que se disputa en la Argentina y uno de los más relevantes del calendario sudamericano.
La competencia contará con la presencia de destacados jugadores del tenis argentino, entre ellos Francisco Comesaña (68°), Mariano Navone (74°) y Juan Manuel Cerúndolo (83°), quienes aparecen como principales preclasificados.
La participación de figuras consolidadas y jóvenes en proyección reafirma al torneo como una vidriera internacional, con impacto no solo deportivo sino también turístico y económico para la ciudad.
Capibaras XV y un debut histórico en el rugby profesional
El rugby tendrá su capítulo más esperado con el debut de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas, la principal competencia profesional del continente.
El equipo, integrado por jugadores de las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, representa un proyecto estratégico orientado a fortalecer el rugby regional y proyectar talentos hacia la alta competencia.
Capibaras XV inició su pretemporada el 15 de enero en Rosario, donde estableció su base operativa, y tendrá su estreno absoluto frente a Peñarol de Montevideo, campeón de la temporada 2025. El encuentro se disputará el sábado 21 de febrero en la cancha del Hipódromo Independencia, en lo que será un acontecimiento histórico para el rugby local.
Posteriormente, el equipo será local en Santa Fe el 28 de febrero ante Yacaré de Paraguay y llegará por primera vez a Entre Ríos el 23 de mayo, cuando reciba a Selknam de Chile en Paraná.
Handball Playa, maratón nocturna y un mes cargado de eventos
En paralelo, Rosario será sede del Torneo Panamericano de Handball Playa, que se desarrollará del 14 al 17 de febrero en el balneario La Florida, con la participación de selecciones y equipos de distintos países del continente.
El certamen se enmarca en Playa Olímpica Rosario 2026, una iniciativa impulsada por el Comité Olímpico Argentino, la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe, como parte del camino hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Hacia el cierre del mes, la ciudad volverá a vivir una de sus citas tradicionales con una nueva edición de la maratón nocturna Sonder, que se correrá el sábado 28 de febrero, con largada y llegada en el Monumento Nacional a la Bandera.
Con infraestructura, planificación y una agenda sostenida, Rosario continúa afianzándose como ciudad del deporte, capaz de recibir competencias de jerarquía internacional y de generar espacios donde el deporte, el turismo y la comunidad se potencian.