Tenis

El ATP Rosario Challenger encabeza un febrero de alto impacto deportivo en la ciudad

La ciudad afrontará en febrero un calendario deportivo de primer nivel, con competencias internacionales y regionales que seguirán posicionando a la ciudad como uno de los grandes polos deportivos del país y la región. El mes estará marcado por el desarrollo del Quini 6 Rosario Challenger de tenis, el debut histórico de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas y el Torneo Panamericano de Handball Playa, una agenda que combina alto rendimiento, proyección de talentos y eventos abiertos a la comunidad.