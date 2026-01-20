Fórmula 1

Debut accidentado para Lindblad: choque en el primer shakedown del Racing Bulls 2026

El Racing Bulls 2026 tuvo su primera salida a pista en Imola, pero el estreno de Arvid Lindblad no fue el esperado: bajo intensa lluvia, el joven debutante perdió el control del VCARB03 y terminó en la leca de Villeneuve.