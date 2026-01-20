Debut accidentado para Lindblad: choque en el primer shakedown del Racing Bulls 2026

El debut de un monoplaza siempre genera expectativas, pero no siempre se desarrolla según lo planeado.
El Racing Bulls 2026 tuvo su primera salida a pista en Imola, pero el estreno de Arvid Lindblad no fue el esperado: bajo intensa lluvia, el joven debutante perdió el control del VCARB03 y terminó en la leca de Villeneuve.
Racing Bulls puso hoy por primera vez en pista su auto 2026 de Fórmula 1 durante el shakedown en Imola, utilizando los 15 kilómetros reglamentarios. Sin embargo, para Arvid Lindblad la jornada inaugural terminó de manera prematura y con un susto.
Con una lluvia persistente que volvió cada vez más delicadas las condiciones del trazado italiano, el piloto británico de 18 años fue protagonista de una salida de pista en su primera vuelta cronometrada al volante del VCARB03.
El incidente se produjo en la curva Villeneuve, cuando Lindblad perdió el control del monoplaza equipado con neumáticos Full Wet de demostración, en un intento por adaptarse al asfalto empapado. El Racing Bulls se fue largo y terminó detenido en la leca, sin posibilidad de continuar por sus propios medios.
Afortunadamente, el impacto no habría provocado daños estructurales de consideración en el auto, aunque el incidente obligó a desplegar bandera roja debido a que el vehículo quedó detenido fuera de la pista.
El VCARB03 fue retirado mediante una grúa, cubierto con una lona azul, y trasladado al box del equipo de Faenza para las primeras inspecciones técnicas.
Cabe recordar que Lindblad tomó el volante tras completar la primera vuelta del día, realizada previamente por Liam Lawson a las 12:26, en una mañana que ya había estado marcada por algunos inconvenientes técnicos.
Por el momento, el nuevo Racing Bulls apenas suma una vuelta efectiva en pista, aunque aún dispone de dos giros más dentro del kilometraje permitido para la jornada.
La actividad continuará mañana en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, con una sesión de rodaje prevista para ambos pilotos titulares, Liam Lawson y el propio Lindblad.
Si bien no fue el comienzo ideal para el joven londinense, en la Fórmula 1 los debuts rara vez están exentos de tropiezos. Basta recordar el caso de Isack Hadjar, quien tras un error resonante en su estreno en Australia terminó completando una temporada inicial más que destacada.