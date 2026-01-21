#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Tenis

Francisco Comesaña fue eliminado del Australian Open ante Frances Tiafoe

El tenista argentino no pudo dar el golpe contra el estadounidense en la segunda ronda del Grand Slam.

Francisco Comesaña este miércoles en Australia. Crédito: REUTERS/Edgar SuFrancisco Comesaña este miércoles en Australia. Crédito: REUTERS/Edgar Su
Seguinos en
Por: 

Francisco Comesaña quedó afuera del Australian Open este miércoles en la mañana argentina en la segunda ronda ante el estadounidense Frances Tiafoe.

Mirá tambiénAustralian Open: Cerúndolo y Etcheverry avanzaron, Tirante fue eliminado

Fue victoria del 34° del ránking ATP ante el argentino por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-2, avanzando a la tercera ronda, donde se cruzará con el australiano Álex de Miñaur, sexto del mundo.

Francisco Comesaña este miércoles en Australia. Crédito: REUTERS/Edgar SuFrancisco Comesaña este miércoles en Australia. Crédito: REUTERS/Edgar Su

Comesaña, 54° del ránking, venía de eliminar al estadounidense Patrick Kypson por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 21, 2026 Frances Tiafoe of the U.S. in action during his second round match against Argentina's Francisco Comesana REUTERS/Edgar SuFrances Tiafoe este miércoles en Australia. Crédito: REUTERS/Edgar Su

Con este resultado, quedan tres raquetas albicelestes, dos ya en la tercera ronda del Australian Open: Francisco Cerúndolo vs Andrey Rublev (Rusia) y Tomás Etcheverry vs Aleksandr Bublik (Kazajistán). El que jugará este miércoles por la segunda ronda es Sebastián Báez vs Luciano Darderi (Italia).

La actividad del dobles

En el martes argentino, Guido Andreozzi, junto a su pareja francesa Manuel Guinard, fue eliminado en primera ronda por la dupla neerlandesa de Tallon Griekspoor y Botic van de Zandschulp por 1-6, 6-3 y 6-4.

Ya en el miércoles, los argentinos Máximo González y Andrés Molteni superaron por 6-1 y 6-4 a los checos Tomáš Macháč y Matej Vocel, avanzando a segunda ronda.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Tenis
Australian Open
Polideportivo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro