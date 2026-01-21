Francisco Comesaña fue eliminado del Australian Open ante Frances Tiafoe

Francisco Comesaña quedó afuera del Australian Open este miércoles en la mañana argentina en la segunda ronda ante el estadounidense Frances Tiafoe.
El tenista argentino no pudo dar el golpe contra el estadounidense en la segunda ronda del Grand Slam.
Francisco Comesaña quedó afuera del Australian Open este miércoles en la mañana argentina en la segunda ronda ante el estadounidense Frances Tiafoe.
Fue victoria del 34° del ránking ATP ante el argentino por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-2, avanzando a la tercera ronda, donde se cruzará con el australiano Álex de Miñaur, sexto del mundo.
Comesaña, 54° del ránking, venía de eliminar al estadounidense Patrick Kypson por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3.
Con este resultado, quedan tres raquetas albicelestes, dos ya en la tercera ronda del Australian Open: Francisco Cerúndolo vs Andrey Rublev (Rusia) y Tomás Etcheverry vs Aleksandr Bublik (Kazajistán). El que jugará este miércoles por la segunda ronda es Sebastián Báez vs Luciano Darderi (Italia).
En el martes argentino, Guido Andreozzi, junto a su pareja francesa Manuel Guinard, fue eliminado en primera ronda por la dupla neerlandesa de Tallon Griekspoor y Botic van de Zandschulp por 1-6, 6-3 y 6-4.
Ya en el miércoles, los argentinos Máximo González y Andrés Molteni superaron por 6-1 y 6-4 a los checos Tomáš Macháč y Matej Vocel, avanzando a segunda ronda.