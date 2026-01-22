Mercedes presentó el W17 y se ilusiona con volver a la cima en la nueva era de la Fórmula 1
A días del inicio de los test de pretemporada en Barcelona, Mercedes presentó el W17 que pilotarán George Russell y Andrea Kimi Antonelli en la temporada 2026. El equipo alemán encara con expectativas renovadas el mayor cambio reglamentario de la Fórmula 1 en más de una década.
Nuevo reglamento, mismo ADN: Mercedes revela el W17 para la temporada 2026
Mercedes dio este jueves un paso clave hacia la temporada 2026 de la Fórmula 1 al presentar oficialmente el W17, el monoplaza con el que George Russell y Andrea Kimi Antonelli competirán en el inicio de una nueva era técnica para la categoría reina del automovilismo.
El equipo alemán tenía marcado el 2026 como un objetivo prioritario desde hace años. Tras atravesar la era del efecto suelo sin lograr títulos y con resultados irregulares —dos subcampeonatos y posiciones finales entre el tercer y cuarto lugar entre 2022 y 2025—, la escudería de Brackley ve en el cambio reglamentario una oportunidad inmejorable para volver a ser referencia.
Un diseño continuista para un nuevo comienzo
En lo estético, el W17 mantiene la línea visual de sus predecesores, con una decoración continuista que preserva la identidad histórica de la marca.
El color plateado, emblema de las “Flechas de Plata”, vuelve a dominar el frontal del monoplaza, mientras que el negro gana protagonismo en la tapa del motor y la parte trasera, acompañado por detalles plateados y los característicos destellos en azul cielo, sello distintivo de Mercedes y de su alianza con Petronas.
Más allá de la apariencia, el foco está puesto en la profunda transformación técnica que vivirá la Fórmula 1 en 2026, con nuevos chasis y, especialmente, una revolución en las unidades de potencia, que pasarán a un reparto del 50/50 entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica.
“La Fórmula 1 experimentará un cambio significativo en 2026, y estamos preparados para esa transición”, afirmó el director del equipo, Toto Wolff.
“Las nuevas regulaciones exigen innovación y concentración absoluta en cada área del rendimiento. Nuestro trabajo en el nuevo coche y en el desarrollo a largo plazo de la unidad de potencia y los combustibles sostenibles avanzados con Petronas refleja ese enfoque”.
Wolff subrayó además el esfuerzo colectivo detrás del proyecto: “Publicar las primeras imágenes del W17 es simplemente el siguiente paso en ese proceso. Representa el trabajo sostenido de nuestros equipos en Brixworth y Brackley. Seguiremos presionando fuerte en los próximos meses”.
Favoritismo, polémica y expectativa antes de los test
El W17 saldrá a pista por primera vez en el primer test de pretemporada, que se disputará en el Circuit de Barcelona-Catalunya del 26 al 30 de enero, antes del evento oficial de lanzamiento del equipo, previsto para el 2 de febrero.
En el paddock, muchos expertos coinciden en que Mercedes parte un paso por delante de sus rivales de cara al nuevo reglamento, aunque lejos del dominio absoluto que exhibió en 2014 con el anterior cambio de motores. Esa percepción, sin embargo, viene acompañada de cierta polémica.
Mercedes y Red Bull se encuentran bajo la lupa de otros fabricantes —Honda, Ferrari y Audi—, que sospechan que ambas escuderías podrían haber encontrado una “laguna” reglamentaria para modificar la relación de compresión de sus motores en pista, algo difícil de verificar por la FIA, ya que las inspecciones se realizan con los autos detenidos. La relación de compresión, cabe recordar, fue reducida de 18:1 a 16:1 para esta temporada.
Este jueves 22 de enero, los fabricantes mantendrán una reunión con la FIA y la Fórmula 1 para debatir esta y otras cuestiones técnicas. No obstante, con el inicio de la actividad en pista a menos de una semana, todo indica que difícilmente se introduzcan cambios de fondo.
Con una alineación que combina experiencia y juventud, y un proyecto concebido específicamente para el nuevo reglamento, Mercedes llega a 2026 con el W17 como símbolo de su ambición: volver a pelear por campeonatos en la Fórmula 1.