Temporada 2026

Mercedes presentó el W17 y se ilusiona con volver a la cima en la nueva era de la Fórmula 1

A días del inicio de los test de pretemporada en Barcelona, Mercedes presentó el W17 que pilotarán George Russell y Andrea Kimi Antonelli en la temporada 2026. El equipo alemán encara con expectativas renovadas el mayor cambio reglamentario de la Fórmula 1 en más de una década.