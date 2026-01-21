Prueba privada

Bajo la lluvia, Alpine puso en pista el auto 2026 de Colapinto en Silverstone

A días de su presentación oficial, Alpine realizó el primer shakedown del A526 en Silverstone, con lluvia y decoración provisoria. Franco Colapinto y Pierre Gasly serán los pilotos del monoplaza con el que la escudería afrontará la temporada 2026 de Fórmula 1.