Bajo la lluvia, Alpine puso en pista el auto 2026 de Colapinto en Silverstone
A días de su presentación oficial, Alpine realizó el primer shakedown del A526 en Silverstone, con lluvia y decoración provisoria. Franco Colapinto y Pierre Gasly serán los pilotos del monoplaza con el que la escudería afrontará la temporada 2026 de Fórmula 1.
Con la apariencia del A525, el nuevo Alpine rodó en Silverstone
Alpine abrió una puerta que los fanáticos esperaban con ansiedad. Sin estridencias, pero con el peso simbólico de Silverstone, el equipo mostró por primera vez en pista el A526, el auto que manejarán Franco Colapinto y Pierre Gasly en 2026. Para evitar filtraciones del diseño, usaron la apariencia del A525 usado en la temporada pasada de la Fórmula 1.
La jornada fue gris, mojada, británica en su máxima expresión. Y justamente por eso pareció perfecta para el debut: un shakedown real, con la pista exigente y el primer dato que importa en cualquier estreno, el más básico de todos: que el auto ruede.
Primer giro
El A526 salió a girar este miércoles en el trazado inglés en medio de lluvia, como parte del tradicional shakedown que los equipos utilizan para chequear sistemas, calibraciones iniciales y funcionamiento general antes del gran despliegue público.
La escudería, con base en Enstone, se movió a apenas 40 kilómetros de su casa para dar ese paso inaugural. Silverstone es un escenario conocido para la Fórmula 1, pero también es un laboratorio fiable para medir sensaciones.
Lo llamativo fue un detalle de estética que no pasó desapercibido: Alpine utilizó una decoración del año pasado. No fue un descuido, sino una elección habitual en estas pruebas tempranas, pensadas más para probar que para exhibir.
En ese contexto, la aparición del A526 ubica a Alpine entre los equipos que ya dejaron ver sus cartas en pista antes del inicio formal de la nueva etapa reglamentaria. Cada salida cuenta, aunque el cronómetro todavía no tenga valor.
Primera foto de Colapinto con Gasly y Briatore en 2026
Motor Mercedes
El estreno del A526 llega después de una decisión que define el futuro inmediato del equipo: por primera vez, Alpine será cliente de Mercedes en materia de unidad de potencia, dejando atrás el histórico programa de motores Renault.
La elección marca un cambio estructural. No es solo una pieza distinta dentro del auto: es una identidad nueva para la escudería, que apuesta a reordenar su proyecto deportivo con un enfoque más pragmático.
En Alpine entienden que el 2026 será un punto de quiebre para todos. La Fórmula 1 se prepara para un reglamento con cambios profundos, y la idea es que la transición no los encuentre improvisando.
Con esa lógica, el trabajo se aceleró con antelación. El A526 es el producto de meses de planificación y una decisión estratégica: adelantarse en el desarrollo y llegar con base sólida a la temporada que viene.
Para Franco Colapinto, el movimiento tiene una lectura inevitable. La temporada 2026 será la primera en la que arrancará el campeonato desde el inicio como piloto titular en la máxima categoría, con todo lo que eso significa.
El argentino debutó en agosto de 2024 con Williams, en el Gran Premio de Italia, y en 2025 se sumó como titular a Alpine en mayo, en Emilia Romagna. En ambos casos, llegó con el año empezado, corriendo desde atrás.
Esta vez el escenario es distinto. No hay urgencia de último minuto ni adaptación a contrarreloj: hay una pretemporada completa por delante, un auto nuevo, un equipo que lo eligió, y el desafío grande de convertir ilusión en puntos.
El primer rodaje en Silverstone, por más controlado que sea, funciona como un símbolo de ese cambio. Colapinto ya no aparece como invitado en la historia: es protagonista del proyecto.
Presentación en Barcelona
La escudería ya tiene marcada la fecha para su puesta en escena: será el viernes 23 de enero, en un evento especial a bordo de un crucero frente a las costas de Barcelona, en alianza con la empresa MSC.
Será la presentación “en sociedad” del auto y del rumbo. El shakedown británico fue la antesala silenciosa; Barcelona promete ser el capítulo visible, con flashes, declaraciones y el relato completo del nuevo Alpine.